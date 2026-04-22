В Вологодской области запретили продавать аэрозольные краски несовершеннолетним

В Вологодской области ввели ограничения на продажу несовершеннолетним лакокрасочной продукции в аэрозольных баллонах. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы в диапазоне от 3 до 50 тысяч рублей.

«Аэрозольные упаковки представляют повышенную опасность для несовершеннолетних по нескольким причинам — это легкость и простота использования, что делает данную продукцию привлекательной для неправомерного использования, хулиганских действий и опасных игр. Это ингаляционный риск: пары органических растворителей в аэрозолях могут использоваться для токсикомании, что наносит катастрофический вред здоровью ребенка»,— говорится в пояснительной записке к принятым поправкам.

Большинство депутатов регионального парламента поддержали инициативу. Новые нормы запрещают продажу лицам младше 18 лет аэрозольных лакокрасочных материалов — в том числе красок, эмалей, лаков и органических растворителей в баллонах. Исключение составляют водно-дисперсионные и порошковые составы.

За несоблюдение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

Матвей Николаев