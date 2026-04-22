Концерт Леши Свика в Екатеринбурге перенесли с апреля на ноябрь

Концерт певца Леши Свика в Екатеринбурге перенесли с 25 апреля на 22 ноября. Артист не смог собрать полную площадку — «МТС Live Холл». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леша Свик

По его словам, за три дня до концерта было продано всего 1000 билетов, хотя зал вмещает 5000 человек. «Больше всего я не хотел бы переносить свой концерт в родном городе, но, к сожалению, нам приходится это сделать, дабы организаторы не ушли в огромный минус»,— заявил Леша Свик.

Все билеты, приобретенные на апрельскую дату, остаются действительными, сообщил артист.

Леша Свик (настоящее имя Алексей Норкитович) — музыкальный исполнитель из Екатеринбурга. Прославился в 2017 году с песней «Я хочу танцевать». По итогам 2018 года сразу две песни артиста «Дым» и «Малиновый свет» вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте».

Полина Бабинцева