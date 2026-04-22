Суд отложил дело о взыскании 171 млн рублей с совладелицы ПНТ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение иска АО «Петербургский нефтяной терминал» к совладелице компании Елене Васильевой о взыскании около 171 млн рублей. Новая дата заседания назначена на 3 июня 2026 года, следует из материалов дела.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение иска АО «Петербургский нефтяной терминал»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причины переноса слушаний не раскрываются. Ранее, в марте, суд в рамках обеспечительных мер арестовал имущество и акции ответчицы, пишет РИА Новости.

Кроме того, в том же суде рассматривается встречный иск Васильевой к генеральному директору ПНТ Игорю Хлопову о взыскании 100 млн рублей. Он возглавил компанию в декабре по распоряжению Росимущества.

Ранее суд также признал недействительными ряд сделок с акциями ПНТ по иску Генеральной прокуратуры РФ. В результате контрольный пакет акций перешел государству: сейчас его доля в компании составляет около 55%.

Матвей Николаев