Виктор Пелевин взялся за нравы элит

В продажу выходит новая книга Виктора Пелевина. Роман «Возвращение Синей Бороды» вращается вокруг событий на острове Джеффри Эпштейна. По сюжету конспиролог Константин Голгофский встречается с новым перевоплощением Жанны Д'Арк и вступает на путь расследования причин морального падения мировых элит.

Новая книга не связана с последним циклом Transhumanism Inc. рассказывает шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин:

«При всей значимости цепочки скандалов вокруг Эпштейна — его преступлений, острова и связанных с ним материалов — новый роман Пелевина является событием сам по себе. И для постоянных читателей автора, даже если они новостно ориентированы, выход книги может оказаться более важным событием, чем история Эпштейна, поскольку подобные фигуры приходят и уходят, а Виктор Олегович остается с нами уже около 40 лет. Опытный читатель Пелевина понимает, что предлагаемые в романе объяснения всегда будут своеобразно убедительными, но никогда не исчерпывающими. В книге автор, помимо прочего, предлагает собственную интерпретацию истории Эпштейна, а также вводит множество других сюжетных линий, включая гипотезу о том, что жена президента Франции Брижит Макрон — это якобы отошедший от дел французский философ Мишель Фуко.

Этот роман отличается от предыдущих. Если в последних пяти произведениях действие в основном происходило в будущем или альтернативном прошлом с элементами киберпанка и постапокалиптической эстетики, то здесь текст ближе к реалистичному повествованию с фантастическими допущениями. По жанру это прежде всего политический и шпионский триллер с элементами мистики».

Традиционно Виктор Пелевин заканчивал роман к осени, но в этом году фанаты получают уже второе произведение за год. Есть ли этому объяснение? Автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов считает, что писатель старается не упустить волну хайпа:

«Обычно, когда выходит книга, уже сама попытка автора что-то отрефлексировать успевает устареть. Поэтому, возможно, издательство и автор решили не ждать осени с ее традиционным бизнес-сезоном, отпусками и снижением активности. Возможно, эта маркетинговая модель уже устарела: если книга актуальна, а фамилия автора постоянно появляется в новостях и уходит в мемы, то важно выпускать ее здесь и сейчас, пока сохраняется интерес.

Возникает вопрос, можно ли подготовить материал такого уровня за полгода. У всех разный темп работы, но в целом у автора, вероятно, есть определенная планка качества. При этом очевидно, что часть тем быстро устаревает: в 90-е его тексты воспринимались как откровение, в 2000-е — как нечто свежее и новое, но к середине 2020-х интерес к его творчеству начал снижаться. Да, он по-прежнему остается одним из самых читаемых российских писателей, однако прежнего «священного трепета» и ожидания каждой новой книги уже нет. Возможно, именно поэтому возникает стремление быть более актуальным и выходить быстрее, пока сохраняется общественный интерес».

По данным «Эксмо», последние несколько лет каждая новая книга Виктора Пелевина продается примерно на 15% хуже, предыдущей. Роман «Возвращение синей бороды» стоит около 1 тыс. руб. и доступен в бумажной, электронной и аудио версии.

Анжела Гаплевская