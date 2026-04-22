Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле в 39 «квадратов»

Арбитражный суд Москвы признал право собственности блогера Елены Блиновской, осужденной за легализацию доходов и незаконный оборот средств, на квартиру в Ярославле площадью 39 кв. м. Это передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Как сообщила представитель финансового управляющего обвиняемой Мария Ознобихина, до 2022 года эта квартира принадлежала Блиновской и ее матери. Потом недвижимость была продана другу семьи Илье Бражнику за 4,2 млн руб., который в 2024 году продал жилплощадь Екатерине Мелешкиной за 7,5 млн руб.

По словам госпожи Ознобихиной, сделка с участием Ильи Бражника была совершена после начала налоговой проверки Блиновской и заключена на нерыночных условиях, чтобы не допустить обращения взыскания на эту квартиру. Такая схема, по ее мнению, причинила вред кредиторам.

Господин Бражник заявил в суде, что цена квартиры была рыночной и установлена оценщиком. Он посчитал смешным довод о том, что «при наличии у Блиновской недвижимости на сотни миллионов» спрятать решили именно эту квартиру в Ярославле.

Суд признал обе сделки недействительными и прекратил право собственности последнего покупателя. Инстанция признала право собственности за Еленой Блиновской.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, «королева марафонов» отмыла 716,6 млн руб. Ей также инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб. Суд не стал выносить приговор по этой статье из-за истечения срока давности. С блогера взыскали в доход государства арестованное имущество и удовлетворили иск прокуратуры на 587 млн рублей.