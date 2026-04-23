Договорились не беднеть

Социальные контракты в 2025 году помогли выйти из бедности 44% малоимущих граждан, заключивших такие соглашения с органами соцзащиты, подсчитали в Счетной палате (СП). Самыми эффективными видами соцконтракта аудиторы назвали соглашения о начале занятия предпринимательством и о поиске работы, наименее результативным — на оказание помощи в трудной жизненной ситуации. Точной оценки вклада этой меры в сокращение бедности в РФ аудиторы, впрочем, не дают, эксперты отмечают, что ее активное распространение пришлось на период дефицита кадров и роста доходов населения.

За последние пять лет расходы консолидированного бюджета РФ на заключение социальных контрактов составили 198,4 млрд руб., а число охваченных ими семей превысило 3 млн. Такие цифры в своем отчете (есть у “Ъ”) за 2025 год об эффективности этой меры социальной поддержки приводит Счетная палата РФ.

Поясним, соцконтракт — это один из инструментов государственной помощи малоимущим, который используют в последние годы региональные власти. Семьи с доходами ниже установленного порога могут заключать с органом соцзащиты соглашение, в рамках которого они получают оговоренные выплаты, но лишь при условии совершения определенных действий для улучшения своего материального положения.

Расходы на соцконтракты ежегодно растут. В 2025-м они составили 47 млрд руб., на 20% превысив показатель 2024 года. Число получателей средств также увеличилось и по сравнению с 2024 годом выросло на 19%, достигнув 657,7 тыс. человек. СП сообщает, что по итогам прошлого года 74,8% граждан, заключивших соцконтракт, смогли повысить свои доходы, а 44,4% вышли из бедности.

Есть четыре вида соцконтракта: на начало предпринимательства, на поиск работы, на личное подсобное хозяйство и на выход из тяжелой жизненной ситуации. Чаще всего россияне обращаются в органы соцзащиты за контрактами первых двух типов. При этом за прошлый год доля первого выросла с 41,4% до 43,5 %, второго снизилась с 35,2% до 32,8%. Доля заключавших контракты на ведение подсобного хозяйства практически не изменилась (12,4%), как и доля соглашений для выхода из тяжелой жизненной ситуации (11,3%).

Наиболее результативными из четырех видов контрактов аудиторы СП посчитали контракты на предпринимательство и личное хозяйство. Чтобы это выяснить, они проанализировали более 2 тыс. соцконтрактов, заключенных в пяти регионах (в Кировской, Липецкой, Рязанской, Саратовской областях, а также в Бурятии). Оказалось, что через год после окончания контракта заключившие его продолжают получать доход от своей деятельности. Для предпринимателей этот показатель составил 65%, для владельцев подсобных хозяйств — 45%. В период от полутора до трех лет доходы сохраняются в среднем у 43% предпринимателей (из них в среднем у трети превышают величину прожиточного минимума) и у 29% граждан, ведущих подсобное хозяйство. Наименее же эффективным направлением, по мнению Счетной палаты, является контракт с оказанием помощи в трудной жизненной ситуации. «Они не способствуют повышению занятости граждан и не приводят к устойчивому росту их доходов»,— сказано в отчете аудиторов.

В перспективе, чтобы повысить результативность предпринимательских проектов, Счетная палата предлагает Минтруду установить к бизнес-планам претендентов стандартизированные требования. Сейчас такие существуют только в восьми регионах — и показатели выживаемости бизнеса после заключения соцконтракта там выше, чем в среднем по стране.

Отметим, что, несмотря на позитивную оценку Счетной палаты, эксперты не спешат говорить о высокой эффективности соцконтрактов как меры снижения уровня бедности. Ведь наряду с ними сокращению показателя в 2022–2025 годах способствовали еще несколько факторов. «Прежде всего — рост доходов населения на фоне дефицита кадров, который усилил конкуренцию за работников»,— говорит директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дмитрий Землянский. По его словам, существенную роль сыграло и расширение вовлеченности населения в рынок труда, включая граждан с невысокой квалификацией, для которых ранее были характерны доходы близкие к порогу бедности. «Дополнительным фактором стала адресная государственная поддержка уязвимых групп, прежде всего семей с детьми, через финансовые меры помощи»,— говорит эксперт. Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, впрочем, отмечает, что «для своих параметров соцконтракты дают хороший результат». «Они в первую очередь направлены на тех, кто не работает, и поэтому не имеет других способов повысить свой доход»,— отмечает Лилия Овчарова.

Анастасия Мануйлова