Безработица в Карелии за пять лет упала в два раза

В Республике Карелия за последние пять лет существенно снизился уровень безработицы — с 6,7% в 2021 году до 3% в 2025-м. Об этом сообщила руководитель регионального управления труда и занятости Елена Фролова. Одновременно вырос уровень занятости — с 59,1% до 61,2%, а срок поиска работы сократился со 134 до 87 дней.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2026 года в кадровые центры региона за подбором персонала обратились 365 работодателей — это на 37% больше, чем годом ранее. В 2024–2025 годах данной мерой поддержки воспользовались более 2 тысяч компаний. По словам Фроловой, кадровые центры становятся важными точками взаимодействия для жителей и бизнеса в муниципалитетах.

В числе ключевых задач на ближайшие годы — поддержание стабильности рынка труда и обеспечение предприятий кадрами. По прогнозам, в 2026-2032 годах региону потребуется около 43 тысяч работников, причем свыше 89% из них — специалисты со средним профессиональным образованием. Основной спрос ожидается на рабочие профессии, такие как электромонтеры, слесари и сварщики.

Матвей Николаев