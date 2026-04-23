Примите как данные

Российский рынок систем управления базами данных (СУБД) в 2025 году сбавил темпы роста с более 30% годом ранее до 13,9% и достиг 101,9 млрд руб. По оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста до 2032 года превысит 15%, а сам рынок дорастет до 281 млрд. На дальнейшее развитие этого направления будут влиять ужесточение требований к безопасности данных, а также развитие искусственного интеллекта (ИИ).

В 2025 году российский рынок систем управления базами данных увеличился на 13,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув 101,9 млрд руб., говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомился “Ъ”. При этом темпы развития снизились — в 2024 году они составили 34%. Рынок перешел «от фазы форсированного импортозамещения к более плавной динамике», говорит заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша. «Продление сроков перехода на отечественное ПО привело к более равномерному распределению спроса. Рынок сохраняет плановые темпы роста и выходит на более устойчивую траекторию развития»,— добавляет она.

Показатели прироста объема рынка СУБД из года в год остаются выше аналогичного показателя российского IТ-рынка в целом, который варьировался в диапазоне 3–10% по итогам 2025 года, отмечают в ЦСР. Развитие рынка в среднесрочной перспективе будут определять обязательный переход на отечественное ПО, ужесточение требований к безопасности данных (особенно в КИИ), рост объемов данных, развитие ИИ-технологий и переход к гибридным и облачным моделям. К 2032 году там прогнозируют увеличение рынка СУБД до 281 млрд руб. при среднегодовом темпе роста в более 15%.

Доля СУБД общего назначения за 2025 год составила 51% (30 млрд руб.), еще 38% пришлось на аналитические системы (22 млрд руб.). В структуре рынка доминирует программное обеспечение, его доля составляет 78%, остальные 22% — услуги. По сравнению с 2024 годом доля услуг в общем объеме рынка немного увеличилась.

В числе лидеров рынка по итогам 2025 года эксперты ЦСР выделили группу Arenadata, Postgres Pro, Yandex B2B Tech, DIS Group и «Тантор Лабс» (входит в ГК «Астра», СУБД на базе Postgres). Доля зарубежных продуктов и услуг в новых продажах сократилась в 2025 году до 9%. При этом российские заказчики продолжают использовать уже установленные зарубежные решения — их более 50% на конец 2025 года. Хотя участники рынка оценивают возврат к иностранным технологиям как маловероятный.

«СУБД остается самым значимым на адресуемом рынке, при этом растет спрос на продукты из класса управления данных, особенно на волне развития ИИ и обучения моделей на очищенных и стандартизированных данных»,— говорит директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами группы Arenadata Екатерина Арланова.

На фоне активного внедрения ИИ компании чаще выбирают гибридные решения, отмечает технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский: «Компаниям дорого и сложно разворачивать полноценный локальный ИИ-контур у себя. Проще сделать инсталляции под такие проекты в облаке». Гибридные СУБД позволяют компаниям «балансировать между локальным контролем и масштабируемостью облаков, что актуально в условиях импортозамещения и ужесточения требований к защите данных», добавляет директор разработки направления Data Platform Cloud.ru Ася Грибанова. Гибридная архитектура позволяет развивать инфраструктуру поэтапно, без полной перестройки. «Фрагментарный же подход увеличивает сроки запуска до 40% и приводит к потерям от 15% до 20% IТ-бюджета»,— добавляет она.

Технологическая база для миграции уже созрела, считает гендиректор «Тантор Лабс» Вадим Яценко. Тем не менее в корпоративном секторе процесс сдерживается из-за «разрыва в архитектурных возможностях». «Когда встает вопрос импортозамещения наиболее критичных систем, то оказывается, что заменить условную Oracle Exadata на PostgreSQL без потерь в производительности и масштабируемости невозможно»,— говорит он. Сейчас этот барьер снимается появлением решений, в которых удается не просто догнать ушедших вендоров, но и сохранить совместимость с экосистемой PostgreSQL, чтобы не менять уже написанные бизнес-приложения.

Екатерина Фадеева