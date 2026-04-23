Председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Константин Желудков выступил перед депутатами ЗакСа с ежегодным отчетом о деятельности ведомства в 2025 году. Он зафиксировал сокращение нецелевых расходов вдвое, но основным полем системных нарушений по-прежнему, констатировал чиновник, остались закупки. Глава КСП также рассказал о проблемах с управлением городским имуществом, строительных объектах-долгостроях, проверке бюджетов муниципалитетов и школьном питании, призвав усилить межведомственное взаимодействие.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Руководитель Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга Константин Желудков

Константин Желудков начал выступление с философского тезиса о том, как ведомство старается работать: «Лучше помочь сотням не совершать ошибки, чем наказать одного. Мы стремимся не просто фиксировать нарушения, а предотвращать их, давать рекомендации еще на этапе планирования расходов». Этот принцип, по его словам, принес плоды.

За 2025 год палата провела 54 контрольных и 233 экспертно-аналитических мероприятия. Из них 227 — в государственных учреждениях, 39 — в муниципальных образованиях. Корпоративный сектор, как уточнил господин Желудков, принес в бюджет более 3 млрд рублей доначисленных налогов.

Проверки охватывали здравоохранение (санитарные нормы, лекарственное обеспечение, скорая помощь), социальное питание (прежде всего школьное), содержание жилья и капремонт, транспортную безопасность, культуру, отдельно — муниципальную сферу. Муниципалитеты, судя по частым проверкам со стороны КСП в последний год, находятся под пристальным вниманием. Как пояснил глава палаты, они проверяют исполнение местных бюджетов и эффективность использования имущества местными депутатами. И, отметил чиновник, руководители округов все чаще демонстрируют «государственно-ориентированный подход», что, по его словам, говорит о хорошей работе этих муниципалитетов.

Господин Желудков с удовлетворением отметил положительную динамику в бережливости бюджета: «Объем нецелевых расходов сократился в два раза. Это говорит о том, что наши рекомендации работают, а учреждения стали внимательнее относиться к бюджетным средствам». Впрочем, судя по отчету КСП, расслабляться рано: основные нарушения по-прежнему концентрируются в сфере закупок. Прежде всего, это оплата товаров, работ и услуг, не соответствующих условиям контракта, нарушения при определении начальной максимальной цены контракта, применение необоснованных коэффициентов или индексов, аффилированность и лоббирование участников рынка, превышение цен и дробление закупок, отсутствие конъюнктурного анализа, перечислил глава КСП.

По итогам проверок палата составила 41 протокол об административных правонарушениях. Мировые судьи вынесли 29 постановлений. Кроме того, возбуждено два уголовных дела. Направлено 24 представления палаты. И все, посчитал важным подчеркнуть господин Желудков, выполнены в срок.

Один из самых болезненных вопросов, за которыми следят в палате,— долгострои. Чтобы на это повлиять, была прекращена практика строительства без экспертиз, заявил глава КСП. По его словам, теперь все проекты проходят обязательную экспертизу еще на этапе планирования, введены ежемесячные отчеты по ходу работ и система штрафов за срыв сроков. «Это уже дало результат: количество замороженных объектов сократилось на 40%»,— отчитался господин Желудков.

Отдельный блок доклада был посвящен неэффективному использованию городской недвижимости. Константин Желудков сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год учтено 2434 пустующих помещения общей площадью 208 тыс. кв. м. Затраты на их содержание составляют 760 млн рублей «Мы рекомендуем использовать часть этих помещений под социальные объекты, например под спортивные клубы или центры дополнительного образования»,— предложил он, добавив, что в ближайшие два года планируется сократить количество пустующих объектов на 30%. На вопрос, почему же так много помещений не задействованы, чиновник парировал, что пока они требуют ремонта.

Константин Желудков говорил и о школьном питании. Он отметил, что после усиления контроля ситуация со школьным питанием улучшилась, стабильных операторов питания стало больше. Однако жалобы от директоров, школьников и их родителей в основном поступают из учебных учреждений, где питание предоставляют коммерческие организации. Господин Желудков сообщил, что ранее контракты на питание часто заключались с городскими акционерными обществами, которые работали через субподрядчиков. Это приводило к снижению качества и росту цен. В целом чиновник выразил надежду, что в ближайшем будущем большинство школ будут получать питание от городских операторов.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, где фиксируется почти 47% всех нарушений, глава КСП раскритиковал Фонд капитального ремонта за «мягкий подход» к подрядчикам, который приводил к задержкам и некачественной работе. Экономический эффект от проверок составил почти 500 млн рублей. По итогам проверок удалось добиться пересмотра контрактов с недобросовестными исполнителями. Например, в Адмиралтейском районе заменили компанию, затягивавшую сроки на полгода.

Господин Желудков напомнил также, что еще в 2022 году палата выявила более 500 нарушений в работе Городского центра управления парковками (ГЦУП) и комитета по транспорту. Материалы тогда направили в прокуратуру. Поступления от парковочных услуг в 2025 году составили 6 млрд рублей, но некоторые стоянки оказались убыточными. «На окраине города есть парковки, где средняя заполняемость не превышает 20%»,— сообщил он, предложив либо снизить тарифы, либо перепрофилировать участки под социальные парковки для жителей.

Глава КСП привел дополнительно конкретные примеры неэффективного использования госимущества, оценив совокупный ущерб почти в 20 млрд рублей. Он вспомнил, что строительство хирургического комплекса в Колпино затянулось на семь лет, школа в Металлострое подорожала на полмиллиарда из-за смены подрядчиков, 34 объекта «Водоканала» возводились с нарушениями градостроительных норм, что два объекта в Курортном районе числились работающими, хотя фактически стояли без движения пять лет, а пожарное депо с машинами на сотни миллионов рублей не могут запустить более двух лет из-за несогласованности комитетов.

В заключение Константин Желудков призвал чиновников из разных ведомств больше взаимодействовать между собой, поскольку, считает он, ощутимая часть проблем связана с несогласованностью действий властей.

Полина Пучкова