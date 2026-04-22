Новгородский завод по выпуску плит для ВСМ создаст 900 высокотехнологичных рабочих мест

Через Новгородскую область пройдет около 30% общей протяженности высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Для ее строительства в регионе начали строить завод по изготовлению железобетонных плит для ВСМ. Предприятие создаст 900 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест и привлечет инвестиции в местную экономику, заявил губернатор Александр Дронов на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Александр Дронов обсудил строительство ВСМ с Валентиной Матвиенко

Фото: пресс-служба Совета федерации

«Все работы ведутся по графику. Уже во втором полугодии должен начаться выпуск продукции»,— заявил господин Дронов.

Валентина Матвиенко добавила, что ВСМ — это важный инфраструктурный проект для всей страны.

