У «Самолета» случился отказ

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения, которым удовлетворил требования минтранса к ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“» (входит в ГК «Самолет») о взыскании 200 млн руб. Эти средства в бюджет Прикамья общество должно было передать в рамках договоренностей по КРТ в Дзержинском районе для капремонта дороги. Представители общества не отрицали, что компания не выполнила обязательств, объясняя это отсутствием кредитного финансирования. Девелопер предлагал перенести платеж на более поздний срок. При этом СЗ «Заостровка» стал поручителем по займам ПАО ГК «Самолет» на 22 млрд руб. В итоге суд решил, что застройщик должен был просчитать коммерческие риски. Эксперты говорят, что в данном случае главная угроза для девелопера — риск банкротства.



Напомним, с требованием взыскать с ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“» министерство транспорта Пермского края обратилось в начале этого года. Свои требования оно обосновывало тем, что ответчик не исполнил условия соглашения по комплексному развитию территории в Дзержинском районе Перми. Соглашение с властями региона было заключено в октябре 2024 года. Предполагалось, что помимо жилья ООО, которое является дочерней компанией федеральной группы «Самолет», построит здание детского сада и улично-дорожную сеть и благоустроит окружающую территорию. Общая площадь комплексного развития в микрорайоне Заостровка составляет 5,74 га. В июле 2025 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона выдало разрешение на строительство первой очереди многоквартирных домов.

Как следует из документов суда, соглашение о КРТ между властями и обществом предусматривало, что специализированный застройщик частично профинансирует капитальный ремонт дороги по ул. Строителей на въезде в Кондратово. Прописанная в документе схема выглядела следующим образом: СЗ «Заостровка» безвозмездно жертвует в бюджет Пермского края 200 млн руб., в дальнейшем минтранс должен был передать средства в бюджет Перми в виде субсидии, а муниципалитет заплатить их подрядчику ремонта МКУ «Перм­благоустройство». В октябре прошлого года общество уведомило власти о невозможности перечисления денежных средств, после чего министерство обратилось в арбитражный суд.

ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“» зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2025 году составил 3,32 млн руб. Судя по пояснениям к бухгалтерской отчетности общества, затраты компании по незавершенному строительству составляют чуть больше 1 млрд руб. Долгосрочные заемные средства, полученные обществом со сроком возврата в 2026–2029 годах, составляют 1,002 млрд руб. ООО открыты кредитные линии на сумму более 5,2 млрд руб. Основным кредитором «Заостровки» является Сбербанк, у него находятся в залоге права аренды на три земельных участка. При этом, судя по отчетности, ООО является поручителем за материнское ПАО «ГК „Самолет“» на общую сумму 22 млрд руб.

Ответчик, как следует из мотивированного решения, в ходе процесса не оспаривал факт нарушения условий соглашения. В то же время, представитель компании отметил, что она не отказывается от обязательств по пожертвованию денежных средств, но готова это сделать позже. Временную невозможность перечисления средств структура «Самолета» объяснила тем, что банк-партнер отказал в предоставлении проектного финансирования, а ставка по кредиту слишком высока. Кроме того, рост расходов на социальные обязательства «и прочие издержки проекта снизили его рентабельность». Название банка в судебном акте не раскрывается. Также представители ООО «СЗ „Заостровка“» заявили о намерении заключить с истцом мировое соглашение и предлагали отложить заседание.

В свою очередь министерство указывало, что стороны вели переговоры о возможности такого соглашения, но предложенные ответчиком условия оказались для госоргана неприемлемыми, в том числе и в части переноса срока внесения платежа. В итоге суд первой инстанции требования о взыскании с ООО «СЗ „Заостровка“» 200 млн руб. поддержал. Как указано в решении, общество является профессиональным застройщиком. Заключая соглашение с истцом, он ознакомился со всеми условиями документа и принял на себя риск наступления определенных последствий.

В минувший вторник Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил еще один иск к ООО «СЗ „Заостровка“» со стороны мин­имущества по региону. Орган госвласти пытался взыскать с общества неустойку в размере 5,53 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», требования министерства удовлетворены на сумму 2,4 млн руб.

Советник юридической фирмы INTELLECT, кандидат юридических наук Дмитрий Абросимов полагает, что ключевая ошибка застройщика заключается в попытке переложить свои коммерческие риски на государство.

«В практике комплексного развития территорий (КРТ) это не сработает: под каждый такой проект готовятся десятки документов, нередко принудительно изымаются участки, планируются дороги, соц­объекты, и госорган просто не может „дать отсрочку“ без риска для бюджета и срывов контрактов. Поэтому суд первой инстанции 26 марта 2026 года совершенно обоснованно взыскал с ООО „СЗ „За­островка“ 200 млн руб., отказав в отложении заседания для мирных переговоров»,— пояснил эксперт. Он считает, что перспективы обжалования решения «крайне низкие», поскольку, по сложившейся практике, коммерческие трудности, в том числе и отказ банка в финансировании, не освобождают от обязательств по ст. 401 ГК РФ. По его мнению, формально ответчик может попытаться сослаться на то, что суд необоснованно отказал в отложении процесса. Но истец возражал против этого, а для переноса заседания в целях примирения нужно согласие обеих сторон. Более реалистичный путь, по его словам,— мировое соглашение на стадии исполнения решения, но для этого сторонам необходимо договориться о рассрочке взноса. Министерство вряд ли пойдет на это без жесткого графика и обеспечения.

По словам господина Абросимова, взыскание 200 млн руб. с компании формально возможно только в пределах имущества юрлица. «Главная угроза для девелопера — не само взыскание, а риск банкротства: истец почти наверняка подаст заявление о признании ответчика несостоятельным. Это заблокирует новые стройки и поставит под угрозу все проекты КРТ. Государство в таких спорах не отступает, потому что заморозить дорогу или стройку из-за просрочки одного застройщика — значит подвести бюджетников, подрядчиков и жителей. Поэтому итог предсказуем: либо ответчик изыскивает средства и платит, либо вступает в силу решение, после которого нач­нется процедура банкротства, и КРТ передадут другому инвестору»,— считает господин Абросимов.

Дмитрий Астахов