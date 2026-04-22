Дагестан утвердил трехлетний план приватизации имущества

Правительство Дагестана одобрило план приватизации государственного имущества на 2025–2027 годы, сообщила пресс-служба республиканского кабмина.

Вице-премьер и министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов представил документ на заседании, подчеркнув стратегический подход к управлению республиканской собственностью. Впервые власти составили прогнозный план сразу на три года, чтобы избежать ежегодных переоценок и бюрократических задержек с непроданными активами.

Министерство наметило к продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Тидибский», восемь имущественных комплексов, 66 объектов газораспределительных сетей протяженностью 390,1 тыс. метров и 39 единиц движимого имущества. Заур Эминов детально разобрал каждый лот: власти издали распоряжения об аукционах для имущества Дахадаевского лесхоза в селе Уркарах, здания цеха в селе Ботлих Ботлихского района и недостроя по проспекту Имама Шамиля в Махачкале. Аукционы по этим трем объектам провалились из-за отсутствия заявок; сейчас министерство актуализирует их рыночную стоимость для повторной продажи в 2026 году.

Ранее. Гачадинский ветеринарный участок в селе Гачада Чародинского района стартовал с цены 290,2 тыс. руб., но ушел за 783,54 тыс. руб. — покупатели проявили живой интерес. По данным Народного Собрания Дагестана, в 2026 году власти планируют приватизировать одно ООО, 17 объектов недвижимого имущества и 39 движимых активов казны республики с ожидаемой выручкой в 278,64 млн руб. для бюджета.

Эта инициатива отражает общероссийскую тенденцию оптимизации госимущества: раньше планы утверждали ежегодно, что тормозило процесс из-за повторных оценок и документации. Парламент Дагестана поддержал предложение Минимущества 28 ноября 2025 года, расширив горизонт планирования. В начале 2026-го Заур Эминов взял под контроль отдельные случаи, вроде незаконной приватизации парка ветеранов в Белиджи Дербентского района, демонстрируя жесткий надзор.

План усиливает эффективность управления активами в республике, где ранее приватизация приносила в бюджет до 256 млн руб. за год при 80% выполнении. Дагестан завершил на 75% реформирование унитарных предприятий, что открывает путь для новых продаж. Трехлетний формат сократит затраты и ускорит поступления в казну на 2026–2027 годы.

Станислав Маслаков