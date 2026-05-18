Ваш Voyage начинается здесь

Voyage Kundu, гармонично сочетающий природную красоту и современную архитектуру, разнообразие ресторанов, пляжи с Голубым флагом и безупречно организованный сервис, создает атмосферу, наполненную радостью и уютом. Высокие стандарты размещения, персонализированный сервис «Voyage Ассистента» и профессиональная команда обеспечивают идеальные условия для прекрасного уикенда.

Гости размещаются в тщательно продуманных номерах, где особое внимание уделено стилю и удобству. Номера категории Lagoon предоставляют уникальное преимущество — прямой доступ к бассейну. Дополнительные решения для семей и специальные предложения для молодоженов делают каждый момент пребывания в отеле по-настоящему особенным.

Главный ресторан отеля Degusto предлагает питание по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин, а также включает отдельную зону для гостей 16+, обеспечивая дополнительное спокойствие и комфорт. Для тех, кто ищет новые гастрономические впечатления, доступен широкий выбор ресторанов с кухнями разных стран мира. В Voyage Kundu A’la Carte рестораны, расположенные вдоль «Улицы ресторанов», представляют разнообразие международных блюд, а стильные бары и тщательно подобранные закуски превращают каждое посещение в настоящий гастрономический праздник.

Собственный песчаный пляж протяженностью 200 м позволяет полностью расслабиться и насладиться морем. Помимо пляжа, на территории отеля расположены бассейны для взрослых и детей. Любители активного отдыха могут посетить аквапарк, предлагающий разнообразные водные развлечения.

Отель также предлагает насыщенную программу для маленьких гостей в парке Tugi Kids World. Их ждут разнообразные развлечения, мастер-классы, аквагрим и многое другое. Здесь работают клубы Mini, Midi, Maxi и Teenage, рассчитанные на возрастные группы от 3 до 15 лет. Родители могут отдыхать спокойно, зная, что их малыши окружены заботой.

Отельный Voyage Fit Club превращает активный отдых в удовольствие, предлагая гостям дартс, стрельбу из лука, йогу, пилатес, мини-гольф, велотуры, аква-зумбу, каякинг, фитнес на батуте и разнообразные мастер-классы. Платные активные развлечения, включая теннис, падел и моторные водные виды спорта, привносят в отдых новые впечатления и эмоции. А в завершение дня Sense SPA приглашает погрузиться в атмосферу полного расслабления: массажи, уходовые процедуры, турецкий хаммам и расслабляющие терапии подарят чувство обновления.

Никифорова Нина