Россияне по-прежнему высоко ценят Владимира Ленина

Деятельность Владимира Ленина была скорее полезной для России, считают 40% опрошенных. Это следует из опубликованных 22 апреля результатов исследования Аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного к 156-летию со дня рождения основателя советского государства. Вывод о том, что он принес нашей стране больше вреда, чем пользы, респонденты делали вдвое реже, а еще чуть более четверти опрошенных выбрали вариант «примерно поровну и пользы, и вреда» (см. график).

За последние десять лет доля тех, кто считает, что Владимир Ленин принес России больше пользы, выросла на 9 процентных пунктов (п. п.), а тех, кто уверен в его вредном влиянии, стало на 5 п. п. меньше. Позитивные оценки деятельности вождя революции предсказуемо чаще дают представители старших поколений, а минимальное одобрение демонстрируют те, кто родился между 1982 и 2000 годами.

Мнение россиян по поводу того, в чьих интересах действовал Владимир Ленин, изменилось не столь существенно. Доля выбравших ответ «в интересах всего общества» уменьшилась за десять лет почти вдвое, зато тех, кто считает, что Ильич работал «в интересах большинства», стало больше на 10 п. п. Процент тех, кто полагает, что вождь пролетариата на самом деле отражал интересы меньшинства или «небольшой группы лиц», почти не изменился (см. график).

В общественном мнении память о Ленине остается прежде всего политической и символической, комментирует итоги опроса эксперт ВЦИОМа Татьяна Смак: «Сама фигура Ленина и события, которые он вершил, давно стали историей, пересматривать его роль или спорить об этом сегодня уже нет смысла».

Афанасий Сборов