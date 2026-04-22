Глава Ставрополья предложил сделать Курбан-байрам выходным днем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил сделать мусульманский праздник Курбан-байрам нерабочим днем в 2026 году. Праздник выпадает на 27 мая, вторник. Он опубликовал это предложение 21 апреля 2026 года в своем Telegram-канале и запустил онлайн-голосование.

Владимир Владимиров подчеркнул многонациональный характер Ставрополья, где живут представители разных конфессий. Регион объединяет православных, мусульман, армян и другие народы. Губернатор напомнил, что православные только что отметили Радоницу 21 апреля — день поминовения усопших, который Ставропольский край сделал выходным с 2017 года по закону от 23 июня 2016 года № 60-кз. Этот статус Радоница сохраняет уже девять лет, и в 2026 году она пришлась на вторник, как и Курбан-байрам.

Владимир Владимиров заявил, что выходной на Курбан-байрам станет справедливым шагом в знак уважения к традициям мусульман. По его словам, решение примут только после учета мнения жителей. Губернатор вынес вопрос на народное голосование на платформе обратной связи правительства края. Опрос стартует 23 апреля и продлится до конца дня 10 мая — 18 дней.

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, завершает хадж и знаменует жертвоприношение пророка Ибрахима. В России мусульмане отмечают его три дня по лунному календарю. В 2026 году дата 27 мая подтверждена Духовным управлением мусульман Ставрополья и соответствует расчетам Совета муфтиев России. В крае проживает около 400 тысяч мусульман — примерно 15% от общего населения в 2,9 млн человек. Праздник широко отмечают в Пятигорске, Ставрополе и Невинномысске, где собираются тысячи верующих на намаз.

В прошлые годы Владимир Владимиров поздравлял мусульман с Курбан-байрам. При этом Ставропольский край не входит в число регионов вроде Адыгеи или Башкортостана, где Курбан-байрам уже официально выходной.

