В Калининградской области больше медиков смогут получить выплаты на жилье

В Калининградской области с 28 апреля расширяются условия получения единовременной выплаты на жилье для медицинских работников в размере 2,5 млн рублей. Это связано с тем, что список специалистов, имеющих право на жилищный сертификат, был значительно увеличен, сообщили в региональном правительстве.

Еще больше медиков в Калининградской области смогут получить единовременную выплату на жилье

Еще больше медиков в Калининградской области смогут получить единовременную выплату на жилье

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще больше медиков в Калининградской области смогут получить единовременную выплату на жилье

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Теперь в перечень входят врачи по широкому кругу направлений — от акушерства и кардиологии до хирургии и эндоскопии. Также право на поддержку получили представители среднего медперсонала, включая специалистов по сестринскому делу, анестезиологии, рентгенологии и скорой помощи.

«Постоянно работаем вместе с медицинским сообществом над тем, чтобы снизить пока существующую потребность в медицинских работниках»,— подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.

Для получения единовременной выплаты необходимо отработать не менее трех лет в медицинских учреждениях региона.

Матвей Николаев

