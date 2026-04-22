Троих 20-летних дропперов заключили под стражу за киберпреступления в Воронеже

В Воронежской области сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся обеспечением дистанционных хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий ( ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн руб. или в размере дохода за три года). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фигуранты заключены под стражу. Их соучастников и дополнительные эпизоды преступлений устанавливают. По данным следствия, трое местных жителей в возрасте 20 лет организовали в шести арендованных квартирах Воронежа «стационарные технические центры». Они использовали SIM-боксы, чтобы оставаться анонимными и скрывать свое фактическое местоположение.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 13 GSM-шлюзов, два сим-банка, более 4 тыс. сим-карт, 11 мобильных телефонов, пять ноутбуков и 10 банковских карт. По предварительным данным, подозреваемые нашли соответствующую деятельность через интернет, получали оборудование посредством служб доставки, а оплату — на криптокошельки.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с региональным управлением УФСБ России по Воронежской области.

Анна Швечикова