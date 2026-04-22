ФК «Уфа» на домашнем поле проиграл «КАМАЗу»

Футбольный клуб «Уфа» на поле стадиона «Нефтяник» проиграл команде «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 0:1.

В первом тайме футболисты обменялись несколькими ударами мимо створа ворот. Самый опасный момент уфимцы создали на 31-й минуте, когда атаку с переводами мяча с центра на левый фланг и обратно в центр ударом завершил полузащитник Владислав Камилов. Мяч отбил вратарь татарстанского клуба Артур Анисимов. Через 10 минут защитник «Уфы» Денис Кутин головой замкнул навес Залимхана Юсупова со штрафного с правого фланга, но и в этот раз вратарь справился.

Единственный гол в матче случился в начале второго тайма. На 55-й минуте забил Сурхайхан Абдуллаев. Правый полузащитник, получив мяч у левой бровки, навесил в штрафную. Ни защитник «Уфы», ни форвард «КАМАЗа» до мяча не дотянулись, не отреагировал на него и вратарь Александр Беленов.

В попытках отыграться «Уфа» заработала несколько стандартных положений рядом с воротами соперника. На 64-й минуте вновь точной подачей со штрафного отметился Залимхан Юсупов, но в этот раз Владислав Камилов головой пробил выше. На 82-й минуте после углового бил Дилан Ортис, но и ему обыграть голкипера не удалось.

На последний угловой удар в штрафную «КАМАЗа» пришел вратарь Александр Беленов, но сравнять счет уфимцы не смогли.

Несмотря на поражение, «Уфа» осталась на 15-м месте с 31 очком. В параллельном матче «Черноморец», занимающий 16-ю строчку, проиграл «Нефтехимику». 26 апреля уфимцы в Химках встретятся с «Родиной».

Идэль Гумеров