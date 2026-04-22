«Оренбург» победил «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

В среду, 22 :апреля, в матче 26-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Оренбурга» принимали «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Оренбурга» дважды отличился Алешандре Жезус. У гостей мяч забил Адриан Бальбоа.

Футболисты «Оренбурга» с 23 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» с 22 баллами находится на 15-й позиции.

Андрей Сазонов