Дальний Восток наводят на цель

Пятью приоритетами готовящейся Стратегии развития Дальнего Востока станут преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий для жизни в макрорегионе и климатическая адаптация, сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Планируется, что обещания будут подкреплены деньгами: проект стратегии предполагает увеличение ежегодных инвестиций в Дальневосточный округ с 3,9 трлн руб. в 2024 году до 8,6 трлн руб. в 2036-м.

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на слушаниях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на слушаниях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошедших в Госдуме 22 апреля парламентских слушаниях Алексей Чекунков представил общие подходы к стратегии развития для Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Он отметил, что документ базируется на пяти ключевых направлениях. Документ должен быть представлен на рассмотрение правительства до 15 июля. Его приоритетами, сообщил министр, станут преодоление инфраструктурных ограничений, новый инвестиционно-технологический цикл, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальневосточного округа, а также адаптация к климатической повестке («зеленые стандарты» добычи, мониторинг мерзлоты, применение возобновляемых источников энергии в изолированных районах и пр.).

По части инфраструктуры главной задачей признано преодоление энергодефицита в макрорегионе — предполагается строительство 13 гигаватт новых энергогенерирующих мощностей к 2036 году.

Кроме того, планируется нарастить пропускную способность транспортной системы, в том числе за счет расширения провозных возможностей БАМа и Транссиба до 270 млн тонн грузов в год к 2032 году.

Второй приоритет — запуск нового инвестиционно-технологического цикла — предусматривает наращивание добычи полезных ископаемых, увеличение объема глубины их переработки, развитие новых технологий и туризма. «Богатая природно-ресурсная база, логистический потенциал, соседство с ключевыми рынками Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют запускать новые и новые экономические проекты, чтобы люди получали более высокие зарплаты, трудились на более интересных работах»,— отметил Алексей Чекунков. Согласно целевым показателям, ежегодный объем инвестиций в округе к 2036 году вырастет до 8,6 трлн руб. (3,9 трлн руб. в 2024 году), а его доля в валовом региональном продукте увеличится до 7,4% (6,4% в 2023-м).

Повышение зарплат должно стать следствием создания высокопроизводительных рабочих мест. Предполагается увеличение реальных денежных доходов населения в 1,4 раза, рост производительности труда в обработке — вдвое. Создание лучших условий для жителей предусматривает формирование комфортной среды для жизни. «Интегральная цель — перейти к росту численности населения. Дальний Восток заслуживает того, чтобы люди туда ехали жить, реализоваться, чтобы туда ехала молодежь»,— объяснял министр участникам слушаний. По плану приток населения за счет внутренней миграции в 2036-м составит 40 тыс. человек в год.

Заместитель главы Минэкономики Святослав Сорокин предложил дополнить стратегию показателем, характеризующим межрегиональную дифференциацию доходов и бюджетную обеспеченность регионов. Также в Минэкономики хотели бы видеть в документе оценку потребности макрорегиона в кадрах, недостаток которых является ключевым ограничителем для инвестиционного развития.

В ведомстве полагают, что внешних мигрантов следует привлекать под крупные уникальные технологические проекты, на пиковые этапы строительства с размещением в вахтовых поселках по принципу «приехал — выполнил — уехал».

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что при проверках этот контрольный орган всегда обращает внимание на уровень налоговых поступлений от регионов, так что инвестиционная деятельность на Дальнем Востоке должна прежде всего обеспечивать бюджетную устойчивость. Сейчас этих моментов в документе нет, подчеркнула аудитор. Также она призвала учитывать специфику каждого отдельного региона Дальнего Востока при составлении разделов, им посвященных,— сейчас они очень общие.

Венера Петрова