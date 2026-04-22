Пермский университет выпустил книгу о выдающемся историке и политологе

Коллектив ученых историко-политологического факультета ПГНИУ издал книгу «Мушкетер исторической эпохи Павел Рахшмир». Как сообщает пресс-служба вуза, она посвящена заслуженному профессору Пермского университета, почетному гражданину Прикамья, доктору исторических наук Павлу Рахшмиру. Он скончался на 90-м году жизни в сентябре 2024 года. Господин Рахшмир — один из известнейших специалистов идейно-политическим течениям. Вся научная и преподавательская карьера ученого связана с Пермским университетом. Он закончил вуз в 1958 году, в 1960-м начал работать ассистентом на кафедре новой и новейшей истории истфака. В 1964 году Павел Рахшмир защитил кандидатскую, а спустя 15 лет под руководством Льва Кертмана защитил докторскую диссертацию на тему «Историография западноевропейского фашизма». В 1987 году он стал заведующим кафедрой. Его основные работы посвящены анализу фашизма, либерализма и консерватизма.

Первая часть книги представляет собой воспоминания коллег и товарищей выдающегося ученого. Вторая — объединяет исследовательские статьи по проблематике, которой занимался Павел Рахшмир: политической истории и биографистике, исследованиям консерватизма как идеологии и политическим практикам. Заключительная часть включает список опубликованным их работ, диссертаций, защищенных под руководством господина Рахшмира и краткий список публикаций об ученом.