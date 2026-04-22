В Кабардино-Балкарии отменили массовые шествия на майские праздники

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Участники решили отказаться от крупных массовых шествий на открытых пространствах во время майских праздников. Они учли текущую обстановку с безопасностью в регионе, сообщает пресс-служба главы КБР.

Казбек Коков заявил, что «Бессмертный полк» 9 мая пройдет исключительно в онлайн-формате, как и в прошлом году. Акция начнется ровно в 12:00 по местному времени с трансляции портретов ветеранов.

Члены комиссии усилили внимание к антитеррористической защите объектов топливно-энергетического комплекса — ключевых для региона с его энергозависимой промышленностью и сельским хозяйством. Они наметили конкретные меры: дополнительные патрули, проверки и инженерные укрепления на 47 объектах ТЭК по всей республике.

Казбек Коков поручил местным властям подготовить празднование 1 Мая — День Весны и Труда — и 81-й годовщины Победы без риска для людей. Вместо уличных маршей организуют концерты в закрытых залах, выставки и онлайн-трансляции. В Нальчике ожидают до 15 тыс. зрителей на мероприятиях в парках и домах культуры, но без скоплений свыше 500 человек в одном месте. Аналогичные ограничения ввели в 12 районах республики, где проживает 85% населения — 450 тыс. человек.

Решение властей Кабардино-Балкарии вписывается в общероссийскую практику 2026 года. Ряд регионов РФ уже объявил, что майские праздники пройдут без массовых шествий и больших скоплений людей.

