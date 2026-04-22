Мурманская область вошла в топ-3 по популярности российских направлений у иностранцев

Мурманская область вошла в тройку самых популярных направлений России среди иностранных туристов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом говорит статистика «Яндекс Путешествий».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Туризм — это мощный драйвер экономики. Растет спрос — развивается бизнес. Появляются новые кафе, рестораны, современные отели и гостевые дома. Предприниматели создают рабочие места, а налоговые отчисления идут на развитие социальной сферы региона»,— отреагировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По его словам, туристическая инфраструктура, созданная в регионе, прежде всего служит северянам. В качестве примеров он привел новый терминал аэропорта, масштабную реконструкцию дороги в Териберку, появление новых заведений общественного питания.

Матвей Николаев