Евгения Онегина осудили за пьяную езду в Ленобласти с семьей в машине

Мировой суд в Санкт-Петербурге привлек к административной ответственности Евгения Онегина за управление автомобилем в состоянии опьянения. В момент остановки на трассе «Кола» в Волховском районе в ночь на 3 ноября 2025 года он находился в машине вместе с супругой и ребенком, сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге Евгения Онегина осудили за пьяную езду по Ленобласти

Проверка на спиртное показала высокий уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,790 мг/л.

Защита Онегина настаивала, что сотрудники ГИБДД нарушили процедуру освидетельствования и не разъяснили водителю его права, включая возможность медицинской проверки. Но обвиняемый утверждал, что не был пьян и оказался введен в заблуждение инспектором.

Суд, однако, пришел к выводу, что эти доводы не соответствуют материалам дела. Отмечается, что порядок проверки был соблюден, а сам водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за ДТП в состоянии опьянения. Тогда в аварии погиб человек.

Суд назначил Евгению Онегину наказание в виде штрафа в 45 000 рублей. Его также лишили прав на 1 год 8 месяцев.

Матвей Николаев