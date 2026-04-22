Три года условно дали курскому перевозчику за хищение 8,4 млн из бюджета

В Курске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидий на перевозку льготных категорий пассажиров. Фигурантом стал индивидуальный предприниматель, работавший на рынке общественного транспорта. Суд признал его виновным в хищении более 8,4 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура Центрального административного округа Курска.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 700 тыс. руб.

Как установлено в ходе разбирательства, предприниматель осуществлял деятельность по перевозке пассажиров. В период с декабря 2021 года по март 2023 года он предоставлял в региональный минтранс недостоверные отчеты о перевозке граждан, имеющих право на льготный проезд. На основании этих данных ему были перечислены бюджетные средства в виде субсидий на возмещение затрат. Фактически выплаты были получены незаконно.

Подсудимый признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб.

В августе 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела. Тогда заявлялось о хищении суммы в два раза меньше — 4 млн руб.

Анна Швечикова