Министрам заглянули в карманы
Опубликованы данные об имуществе членов французского правительства
Французская независимая общественная организация Высшее управление прозрачности общественной жизни (HATVP) опубликовала сведения об активах министров правительства страны. Как выяснилось, самым богатым из них оказался министр по делам малых и средних предприятий Серж Папен, самым скромным — министр юстиции Жеральд Дарманен, а премьер-министр Себастьен Лекорню и вовсе задолжал банку.
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен
Высшее управление прозрачности общественной жизни собрало сведения из поданных членами правительства деклараций об их имуществе, сбережениях, автомобилях и так далее. Соответствующие отчеты 30 членов кабинета Себастьена Лекорню находятся в открытом доступе на сайте организации.
Судя по документам, действующий премьер-министр Себастьен Лекорню в поданной в феврале декларации показал остатки на нескольких своих счетах в банке, общая сумма которых не превышает €20 тыс., при этом на одном из счетов был отмечен овердрафт в €559.
У премьера есть недвижимость, в частности дом в департаменте Эр, который сейчас оценивается в €770 тыс. Вместе с тем на него зарегистрирован ипотечный кредит, по которому ему еще остается выплатить более €440 тыс.
Скромны финансовые обстоятельства министра юстиции Жеральда Дарманена: остатки на счетах — около €35 тыс. Есть квартира в 95 кв. м на севере Франции.
Министр внутренних дел Лоран Нуньез предпочитает сберегательные счета — от накопил свыше €208 тыс. Кроме того, он владеет домом в 160 кв. м (стоимость — €100 тыс.) и несколькими квартирами — 35 кв. м в департаменте Вар за €200 тыс., 75 кв. м в департаменте Шер за €30 тыс., а также квартирой в 30 кв. м в Париже за €340 тыс.
Министр по делам малых и средних предприятий Франции Серж Папен
Самым зажиточным министром оказался Серж Папен, министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности. Его активы превышают €8,5 млн, а квартира стоит €1,5 млн. Основа его состояния — холдинговая компания Finapa, стоимость которой €7,1 млн. До работы министром господин Папен управлял несколькими супермаркетами, которые впоследствии были проданы, сейчас он контролирует большую часть капитала холдинговой компании, что позволяет получать стабильный доход (€340 тыс. в 2025 году).
Неожиданным моментом в представленных декларациях стало почти полное отсутствие информации об автомобилях.
Одна из немногих, кто такую информацию предоставил,— министр вооруженных сил и по делам ветеранов Катрин Вотрен. Она упоминает свой Renault за €6 тыс. и Jeep за €28 тыс. Также автомобиль заявлен и у Лорана Нуньеза — Renault за €14 тыс.