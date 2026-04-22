Министрам заглянули в карманы

Французская независимая общественная организация Высшее управление прозрачности общественной жизни (HATVP) опубликовала сведения об активах министров правительства страны. Как выяснилось, самым богатым из них оказался министр по делам малых и средних предприятий Серж Папен, самым скромным — министр юстиции Жеральд Дарманен, а премьер-министр Себастьен Лекорню и вовсе задолжал банку.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен

Высшее управление прозрачности общественной жизни собрало сведения из поданных членами правительства деклараций об их имуществе, сбережениях, автомобилях и так далее. Соответствующие отчеты 30 членов кабинета Себастьена Лекорню находятся в открытом доступе на сайте организации.

Судя по документам, действующий премьер-министр Себастьен Лекорню в поданной в феврале декларации показал остатки на нескольких своих счетах в банке, общая сумма которых не превышает €20 тыс., при этом на одном из счетов был отмечен овердрафт в €559.

У премьера есть недвижимость, в частности дом в департаменте Эр, который сейчас оценивается в €770 тыс. Вместе с тем на него зарегистрирован ипотечный кредит, по которому ему еще остается выплатить более €440 тыс.

Скромны финансовые обстоятельства министра юстиции Жеральда Дарманена: остатки на счетах — около €35 тыс. Есть квартира в 95 кв. м на севере Франции.

Министр внутренних дел Лоран Нуньез предпочитает сберегательные счета — от накопил свыше €208 тыс. Кроме того, он владеет домом в 160 кв. м (стоимость — €100 тыс.) и несколькими квартирами — 35 кв. м в департаменте Вар за €200 тыс., 75 кв. м в департаменте Шер за €30 тыс., а также квартирой в 30 кв. м в Париже за €340 тыс.

Министр по делам малых и средних предприятий Франции Серж Папен

Самым зажиточным министром оказался Серж Папен, министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности. Его активы превышают €8,5 млн, а квартира стоит €1,5 млн. Основа его состояния — холдинговая компания Finapa, стоимость которой €7,1 млн. До работы министром господин Папен управлял несколькими супермаркетами, которые впоследствии были проданы, сейчас он контролирует большую часть капитала холдинговой компании, что позволяет получать стабильный доход (€340 тыс. в 2025 году).

Неожиданным моментом в представленных декларациях стало почти полное отсутствие информации об автомобилях.

Одна из немногих, кто такую информацию предоставил,— министр вооруженных сил и по делам ветеранов Катрин Вотрен. Она упоминает свой Renault за €6 тыс. и Jeep за €28 тыс. Также автомобиль заявлен и у Лорана Нуньеза — Renault за €14 тыс.

Екатерина Наумова