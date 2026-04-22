22 апреля стало известно о смерти музыканта, продюсера Евгения Горенбурга. Его фестивали «Уральская ночь музыки» и «Старый Новый рок» приобрели известность далеко за пределами Екатеринбурга, привлекая как музыкантов со всей страны, так и слушателей. Политики, общественные деятели, музыканты — вспоминают, каким он был.

Денис Паслер, губернатор Свердловской области:

— Умел видеть перспективу и поддерживал талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту — выступить на большой сцене. Он создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду.

Уход Евгения Львовича — невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что «солнце взойдет».

Александр Дроздов, исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина:

— Женя впервые появился в моей жизни, как ему было присуще, стремительно, с неизменным пожеланием «Доброго здоровья!», в неожиданном образе организатора успехов Российского хоккея с мячом.

И оказалось, что это не образ к случаю, а органичное, целостное состояние души — неравнодушной, увлекающейся, разносторонней, творческой. Он был наделен талантом уметь все. Настоящий руководитель — брал на себя ответственность за дело и приводил своих людей к успеху. Я счастлив, что к некоторым его начинаниям был причастен Ельцин Центр. Это «Ночь музыки», которая стала визитной карточкой всего Урала. Фестиваль «Старый Новый рок». И чего только не было в его портфеле: и детские хоккейные турниры, и кино, и книжные ярмарки… Остроумный, проницательный, тонкий собеседник и друг. Личный пример для каждого, кто хочет Быть Человеком. Поклон тебе и память, Женя, от всего Ельцин Центра.

Сергей Бобунец, основатель группы «Смысловые галлюцинации»:

— Настоящий адепт рок-музыки и вечной молодости. Спасибо за яркую жизнь и красивые крутые проекты. Фестивали «Старый Новый Рок» и «Уральская Ночь Музыки» навсегда изменили культурный облик Екатеринбурга.

Вячеслав Ярин, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области:

— Его вклад в культурную жизнь Свердловской области невозможно переоценить. Евгений Львович был душой многих проектов, таких как «Уральская ночь музыки» и «Красная строка». Мы всегда с особым трепетом относились к этим событиям, и они стали символом нашего региона на международной арене. Благодаря нашей совместной работе возникли важные коллаборации.

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга:

— Сегодня Екатеринбург лишился одного из своих выдающихся горожан, музыканта, продюсера и лидера группы «ТОП» — ушел из жизни Евгений Львович Горенбург. Я был лично знаком с Евгением Львовичем. Сложно переоценить вклад этого невероятно интересного человека. Считаю, что сегодня наша задача — сделать так, чтобы его наследие продолжало жить и развиваться.

Роман Луговых (Ромарио), музыкант:

— Вчера нестерпимо захотелось позвонить Горенбургу. Просто поговорить. Это был очень необычный и личный разговор. Мы впервые не подкалывали друг друга, не рассказали ни одного анекдота и вообще не шутили, и тем более не говорили о делах. Евгений Львович признался, что действительно чувствует себя на редкость дурно, но шанс на улучшение есть, расспросил про семью-детей и очень долго и очень тепло благодарил за этот звонок. Всего проболтали двенадцать минут.

Не случись вчерашнего звонка, даже не представляю, как возможно реагировать на новости тому, кто лично знал Горенбурга. Мне в какой-то мере повезло, что судьба подарила этот разговор. Но гораздо сильнее повезло, что судьба подарила такого удивительного друга и старшего товарища.

Спасибо вам за более чем 20 лет счастья общения и сопричастности к вашим замыслам.

Игорь Черноголов, основатель ГК «Пенетрон-Россия», создатель туристического проекта «Мариинские избы»:

— Обычно пишут, мол, соболезнуем родным и близким. Но это тот случай, когда соболезновать надо всем вокруг. Потому что все мы его знаем и любим. «Знали и любили» писать не хочу.