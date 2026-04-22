Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Настоящий адепт рок-музыки и вечной молодости»

Музыканты, политики, общественные деятели — памяти Евгения Горенбурга

22 апреля стало известно о смерти музыканта, продюсера Евгения Горенбурга. Его фестивали «Уральская ночь музыки» и «Старый Новый рок» приобрели известность далеко за пределами Екатеринбурга, привлекая как музыкантов со всей страны, так и слушателей. Политики, общественные деятели, музыканты — вспоминают, каким он был.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер, губернатор Свердловской области:

— Умел видеть перспективу и поддерживал талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту — выступить на большой сцене. Он создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду.

Уход Евгения Львовича — невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что «солнце взойдет».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Дроздов, исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина:

— Женя впервые появился в моей жизни, как ему было присуще, стремительно, с неизменным пожеланием «Доброго здоровья!», в неожиданном образе организатора успехов Российского хоккея с мячом.

И оказалось, что это не образ к случаю, а органичное, целостное состояние души — неравнодушной, увлекающейся, разносторонней, творческой. Он был наделен талантом уметь все. Настоящий руководитель — брал на себя ответственность за дело и приводил своих людей к успеху.  Я счастлив, что к некоторым его начинаниям был причастен Ельцин Центр. Это «Ночь музыки», которая стала визитной карточкой всего Урала. Фестиваль «Старый Новый рок». И чего только не было в его портфеле: и детские хоккейные турниры, и кино, и книжные ярмарки… Остроумный, проницательный, тонкий собеседник и друг. Личный пример для каждого, кто хочет Быть Человеком. Поклон тебе и память, Женя, от всего Ельцин Центра.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сергей Бобунец, основатель группы «Смысловые галлюцинации»:

— Настоящий адепт рок-музыки и вечной молодости. Спасибо за яркую жизнь и красивые крутые проекты. Фестивали «Старый Новый Рок» и «Уральская Ночь Музыки» навсегда изменили культурный облик Екатеринбурга.

Фото: mvs.midural.ru

Вячеслав Ярин, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области:

— Его вклад в культурную жизнь Свердловской области невозможно переоценить. Евгений Львович был душой многих проектов, таких как «Уральская ночь музыки» и «Красная строка». Мы всегда с особым трепетом относились к этим событиям, и они стали символом нашего региона на международной арене. Благодаря нашей совместной работе возникли важные коллаборации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга:

— Сегодня Екатеринбург лишился одного из своих выдающихся горожан, музыканта, продюсера и лидера группы «ТОП» — ушел из жизни Евгений Львович Горенбург. Я был лично знаком с Евгением Львовичем. Сложно переоценить вклад этого невероятно интересного человека. Считаю, что сегодня наша задача — сделать так, чтобы его наследие продолжало жить и развиваться.

Ромарио (в центре)

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Роман Луговых (Ромарио), музыкант:

— Вчера нестерпимо захотелось позвонить Горенбургу. Просто поговорить. Это был очень необычный и личный разговор. Мы впервые не подкалывали друг друга, не рассказали ни одного анекдота и вообще не шутили, и тем более не говорили о делах. Евгений Львович признался, что действительно чувствует себя на редкость дурно, но шанс на улучшение есть, расспросил про семью-детей и очень долго и очень тепло благодарил за этот звонок. Всего проболтали двенадцать минут.

Не случись вчерашнего звонка, даже не представляю, как возможно реагировать на новости тому, кто лично знал Горенбурга. Мне в какой-то мере повезло, что судьба подарила этот разговор. Но гораздо сильнее повезло, что судьба подарила такого удивительного друга и старшего товарища.

Спасибо вам за более чем 20 лет счастья общения и сопричастности к вашим замыслам.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Игорь Черноголов, основатель ГК «Пенетрон-Россия», создатель туристического проекта «Мариинские избы»:

— Обычно пишут, мол, соболезнуем родным и близким. Но это тот случай, когда соболезновать надо всем вокруг. Потому что все мы его знаем и любим. «Знали и любили» писать не хочу.

Фотогалерея

«Вселял в каждого веру, что

Предыдущая фотография
О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль &quot;Старый Новый Рок&quot;, созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше 10 лет его &quot;Уральская ночь музыки&quot; ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль &quot;Красная строка&quot;, который стал главным региональным книжным событием России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2025&quot; ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;. Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации &quot;Культурный код города&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака &quot;За заслуги перед Екатеринбургом&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;. Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что &quot;солнце взойдет&quot;»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки-2021&quot;. Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 16

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все