«Мышеловка» Агаты Кристи, Intervals и соль земли Нижегородской

На этой неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о кулинарии, архитектуре, фотографии и искусстве, мастер-классы по амбро- и цианотипии, концерты органной музыки и краеведческие экскурсии. Город примет фестиваль медиаискусства Intervals, гастроли Екатеринбургского ТЮЗа и Чувашского ансамбля песни и танца. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Лекции, встречи и мастер-классы

Марафон краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции» (12+) На этой неделе экскурсоводы Павел Баринов, Анна Сорокина, Ира Маслова, Алексей Гулевских и Евгений Гребнев расскажут о районе железнодорожного вокзала, Верхних Печерах, Мончаге, Сормове, Канавине и Гордеевке, тусовочных и исторических подворотнях Рождественской, нижегородском пьянстве и типовой архитектуре. Запись на любую из этих экскурсий стоит 100 руб. После мероприятия слушатели могут оставить рассказчику пожертвование любой суммой. Лекция «Соль земли Нижегородской: заготовки и соленья» (12+) Идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют расскажет, чем запасались нижегородцы, как солили капусту на всю зиму, почему огурцы в дубовых кадках ценились дороже мяса и кто в Нижнем Новгороде считался главным «засолочным авторитетом». Также гостей ждет дегустация. Когда: 18:00 23 апреля, четверг; Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35; Вход свободный Лекция «По реке Онеге» (12+) Нижегородский архитектор Александр Иняев расскажет о деревянном зодчестве Поонежья и особых приемах строительства, не встречающихся больше нигде. «Путешествуя здесь, поневоле отмечаешь органичную связь архитектуры с природой. Церкви, часовни и избы либо растворяются в ландшафте, либо составляют с ним органичный контраст, подчиняя пространство», — рассказали организаторы. Когда: 18:30 23 апреля, четверг; Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2; Вход по регистрации

Мастер-класс по амбротипии (16+) Член Союза фотохудожников России Сергей Потапов покажет, как подготовить и посеребрить стеклянную пластину, сделать экспозицию в старинном фотоаппарате и с помощью раствора проявителя создать позитив на стекле. Когда: 13:00 25 апреля, суббота; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: 3,5 тыс. руб. Фотопрогулка «Городские портреты» (16+) На прогулке фотограф Евгений Шеронов, более 40 лет снимающий на пленку, расскажет об истории и теории фотографии и ответит на вопросы. Участники могут взять с собой фотоаппарат, но это необязательно: организаторы предоставят цифровые фотоаппараты и дадут возможность сделать снимки передвижной дорожной камерой (ФКД) и фотоаппаратом-сюрпризом из личной коллекции Евгения Шеронова. Когда: 14:00 25 апреля, суббота; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб. Творческая встреча «Семена и ягоды барокко» с арт-группой «Провмыза» (18+) На выставке «Вечное барокко. Из XVII в ХХI век», которая открыта в Арсенале до 17 мая, можно увидеть творчество современных художников, в том числе арт-группы «Провмыза» (Галина Мызникова и Сергей Проворов). «Многие приемы их композиций — эмоциональная напряженность, сложная композиция, выразительные жесты и позы — созвучны творчеству барочных мастеров. Куратор выставки Дарья Колпашникова поговорит с художниками о тьме и сиянии эпохи барокко, великих мастерах прошлых столетий, о том, как современность может быть пронизана духовными и эстетическими устремлениями других эпох», — рассказали организаторы. Когда: 16:00 25 апреля, суббота; Где: Арсенал в шестом корпусе кремля; Вход по регистрации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лекция «Окна и двери: на границе двух миров» (6+) «Двери и окна настолько привычны нам, что мы не обращаем на них внимания, раз за разом пересекая незримую границу между пространством дома, работы, места отдыха и миром вокруг. В произведениях живописи мотив окна и двери никогда не бывает случаен», — рассказали организаторы. На лекции слушателям расскажут о смысловой игре и роли этих мотивов в искусстве. Когда: 14:00 26 апреля, воскресенье; Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3); Стоимость билетов: 500 руб. Мастер-класс «Слои идентичности: цианотипия и портрет» (12+) Под руководством художницы и преподавательницы изобразительного искусства Марии Кузнецовой участники мастер-класса создадут два авторских портрета в технике цианотипии — одного из самых выразительных альтернативных способов фотопечати. Когда: 15:00 26 апреля, воскресенье; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: 1,5 тыс. руб.

Концерты

Концерт музыки Джакомо Пуччини (6+) Солистка Наргиза Палванова (сопрано) исполнит арии из опер Пуччини «Манон Леско», «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Джанни Скикки» и камерно-вокальные произведения. Когда: 18:30 23 апреля, четверг; Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля; Стоимость билетов: 500 руб. Театрализованная концертная программа «Сказ о земле чувашской» (6+) Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца представит одноактный спектакль «О славном богатыре Улыпе», вокально-хореографические сюиты «Чувашия — сердце Волги», «Тихвинская ярмарка» и попурри из чувашских песен. Одновременно на сцене задействованы 50 артистов, за концерт сменяются более 10 видов костюмов. Когда: 19:00 23 апреля, четверг; Где: ДК ГАЗ на улице Героя Смирнова, 12; Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,6 тыс. руб. «IV международный органный фестиваль "Vox humana". Даниэль Сальвадор» (6+) Испанский и российский органист Даниэль Сальвадор представит программу «Золотой век Испании». Прозвучат сочинения Ж. Кабалиньеса, С.А. де Эредиа, Ф.К. де Араухо, А. де Кабесона, о. Антонио Мартина и Коля, Я.П. Свелинка, о. Антонио Солера. Когда: 18:30 24 апреля, пятница; Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40; Стоимость билетов: от 1,5 до 1,7 тыс. руб.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Концерт «Вселенная Гарри Поттера» (12+) Пианист Александр Кондауров исполнит главные музыкальные темы из фильмов о Гарри Поттере: от величественной «Hedwig's Theme» до лиричной «Lily's Theme», от тревожных аккордов «Dumbledore's Farewell» до задорных мотивов «The Weasley Stomp». Когда: 20:30 24 апреля, пятница; Где: «Планетарий №1» в парке «Швейцария» на проспекте Гагарина; Стоимость билетов: 1,3 тыс. руб. Органный концерт «Весенняя пастораль» (12+) Органистка Виктория Гамазова исполнит произведения И.С. Баха, С. Франка, Т. Дюбуа и А. Гильмана. Когда: 17:00 25 апреля, суббота; Где: католический храм на улице Студеная, 10Б; Стоимость билетов: 1,2 и 1,6 тыс. руб. Концерт «Орган и рояль. Парад клавиатур» (6+) Музыканты-участники органного дуэта Фонда «Бельканто» Ксения Свириденко и Лидия Савинкова исполнят классику и неоклассику на органе в четыре руки, на органе и рояле в ансамбле, на органе сольно. В программе — произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Ж-Ф. Рамо, К. Сен-Санса, М. Равеля, М. Таривердиева, М. Рихтера и два события-сюрприза для любителей современных групп. Когда: 18:00 25 апреля, суббота; Где: церковь христиан-баптистов в Полтавском переулке, 10; Стоимость билетов: взрослый — 1,2 тыс. руб., детский — 600 руб.

Международный фестиваль медиаискусства Intervals (0+) Intervals-2026 пройдет в Нижнем Новгороде 23–26 апреля и охватит 19 городских локаций. Площадками фестиваля станут ледовая арена на Стрелке, выставочный Пакгауз, Нижегородская ярмарка, центр современного искусства «Терминал А», Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал), культурный центр «Рекорд», Чкаловская лестница, Нижневолжская набережная и другие места. Внутренние локации будут работать с 12:00 до 23:00, внешние — с 20:00 до 23:00. Свои работы представят медиахудожники из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии. Вход на выставку свободный В 21:00 23 апреля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 состоится концерт-открытие под режиссурой хореографа Владимира Варнавы с участием хора (18+), билет стоит 4,5 тыс. руб. В 22:00 25 апреля там же начнется ночная музыкальная программа (18+), среди исполнителей заявлен рэпер Хаски, билет обойдется в 4 тыс. руб. Образовательная программа фестиваля пройдет 25 и 26 апреля, в ней будет три блока: художественные практики, индустрия и партнерства, теория и контекст. Лекции можно посетить по регистрации. Фольклорно-этнографический праздник «Красная горка. Вьюнишник» (0+) Гости праздника смогут увидеть вьюнишный обряд (ритуал инициации молодоженов, перехода их в женатое сообщество), услышать заклички весне и песни от нижегородских фольклорных коллективов, поучаствовать в весенних играх и забавах, среди которых катание яиц, танцы и хороводы. Когда: 11:30 26 апреля, воскресенье; Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41; Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., льготный — 300-500 руб., школьный (от 7 до 16 лет) — 300 руб., дошкольный — бесплатный

Выставки

Фото: vk.com / mestoproject Выставка Лены Лисицы «Бережно» (0+) Художница представила 15 рушников — декоративных полотенец, используемых в славянских народных культурах в свадебных, похоронных и социальных ритуалах. Традиционную композицию, сочетающую кружево и изображение на холщовой ткани, Лена Лисица наполнила современными сюжетами. Когда: 15 апреля — 14 июня; Где: Студия «Тихая» на улице Ульянова, 4В; Стоимость билетов: 450 руб.

«От "Востока" до "Зенита". К 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 100-летию Фотохроники ТАСС» (6+)

Первая часть экспозиции погрузит зрителя в атмосферу 1960-х — «времени грандиозного триумфа, всенародного восторга и искренней веры в будущее», рассказали в Русском музее фотографии. На выставке впервые и в полном составе будет представлен такой же набор аппаратуры, каким фотокорреспондент ТАСС Валерий Генде-Роте снимал историческую встречу Юрия Гагарина в Москве. Вторая часть выставки расскажет о жизни космической фотографии в наши дни.

Когда: 22 апреля — 28 июня; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: обычный — 300 руб., льготный — 150 руб.

Какие еще выставки можно увидеть на этой неделе До 10 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка «Ты любовь моя — хоккей!» (0+). До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 17 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 31 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения нижегородского художника Александра Усватова. До 14 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка заслуженного художника Чувашии Александра Насекина «Философский квадрат Насекина» (12+), До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 27 сентября в Манеже кремля открыта выставка «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Спектакли

Фото: Театр «Преображение» Премьера спектакля «Мышеловка» (12+) Театр «Преображение» представит детективный триллер по пьесе Агаты Кристи «Мышеловка». Действие происходит в пансионе, отрезанном от мира снежной бурей. Вскоре после прибытия гостей происходит убийство, подозрения падают на каждого. Успеют ли постояльцы разгадать правила смертельной игры, прежде чем убийца сделает следующий ход? «Это история о страхе — о том, как он возникает из лжи и стремления скрыть правду. Этот страх не исчезает, а разрастается, постепенно захватывая пространство и всех героев. Главный посыл спектакля — простой и практический: чтобы страх не управлял жизнью, важно хотя бы перестать лгать друг другу», — рассказал режиссер спектакля Юрий Раменсков. Когда: 14:00 24 апреля, пятница; Где: Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» на улице Июльских Дней, 21; Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя. Спектакль «Ромео и Джульетта» (16+)

Екатеринбургский ТЮЗ привезет в Нижний Новгород спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в переводе Бориса Пастернака.

«Стремительно развивающаяся история любви двух подростков покоряет отчаянной искренностью вопреки семейной вражде, истоки которой давно забыты. Вчерашние дети оказались мудрее взрослых, а любовь — сильнее смерти», — рассказали организаторы.

Когда: 18:30 24 апреля, пятница; Где: Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145; Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,4 тыс. руб.





Что еще идет в театрах 23–26 апреля Театр оперы и балета: опера «Золотой петушок» (18:30 25 апреля и 15:00 26 апреля, 12+). Театр драмы: «Зойкина квартира» (18:30 23 апреля 18+), «Концерт для острова с оркестром» (18:30 24 апреля 18+), «Волки и овцы» (18:30 25 апреля 12+), «Брачный договор» (18:30 26 апреля 12+). Театр комедии: «Служебный роман» (18:00 23 апреля, 12+), «Обыкновенные люди» (18:00 24 апреля, 16+), «Александр Невский» (18:00 25 и 26 апреля, 16+). Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова: мюзикл «Три мушкетера» (17:00 25 апреля, ДК «Красное Сормово», 12+). Центр театрального мастерства: «Машка и ТЭС» (19:00 25 апреля, 18+), «Роман с эмигрантом. Вертинский» (19:00 26 апреля, 12+). Театр на Счастливой: «Женщина года» (19:00 24 апреля, 16+), «Ленинград 1941» (12:00 25 апреля, 12+), «Дыроватый камень» (18:00 25 апреля, 18+), «Тетки» (18:00 26 апреля, 16)+, «Севастопольские сны» (12:00 26 апреля, 12+). «Нетеатр»: «Антистресс-сказки "Для хороших людей!"» (19:00 24 апреля, 12+), «Разговоры влюбленных» (15:00 и 18:00 25 апреля, 16+). Театр «Вера»: «Трагическая история Гамлета, принца Датского» (18:00 23 апреля, 16+). Театр музыки и песка: «Тайна китайской вазы (Агата Кристи)» (18:00 25 апреля, арт-клуб «Маяковка 10», 12+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Дядя Ваня» (18:00 25 апреля, 12+), «Я твоя тень» (16:00 26 апреля, 12+). Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (20:00 24 апреля, 12+).

Подготовила Елена Ковалева