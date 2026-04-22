Жителя Серова оштрафовали за запуск беспилотника без разрешения

В Серове владельца квадрокоптера оштрафовали на 32 тыс. руб. за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Установлено, что утром 8 марта 2026 года местный житель осуществлял запуск беспилотного летательного аппарата над территорией города без разрешения органа местного самоуправления и организации воздушного движения. Кроме того, дрон массой более 500 граммов не был поставлен на учет в Росавиации.

По инициативе транспортного прокурора гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).

Полина Бабинцева