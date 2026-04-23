Пекин коксует российское

Китай, крупнейший импортер российского коксующегося угля, нарастил закупки из РФ в первом квартале на 9%, а в марте — на 19% год к году. Отгрузки растут в условиях сокращения китайского импорта из Канады и почти полного отказа от американских поставок. Но средние цены на российское сырье для покупателей в КНР снизились по итогам первых трех месяцев 2026 года.

Россия увеличила поставки коксующегося угля в Китай в первом квартале 2026 года на 9% год к году, до 8,88 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. В марте поставки выросли на 19% год к году и на 46,5% к февралю, до 3,37 млн тонн. Стоимость отгруженного в Китай коксующегося угля из России по итогам трех месяцев 2026 года увеличилась на 5,6% в годовом выражении, до $1 млрд, средние цены снизились на 3%, до $112,8 за тонну.

Россия остается вторым экспортером угля для металлургии в Китай после Монголии, которая в первом квартале нарастила поставки на рынок КНР в 1,7 раза, до 18,71 млн тонн. Третье место занимает Австралия, отгрузившая 2,08 млн тонн, на 8% больше, чем годом ранее. При этом Китай сократил закупки коксующегося угля из Канады на 35% год к году, до 1,89 млн тонн, а также практически полностью отказался от сырья из США. Если в первом квартале 2025 года Китай закупил 2,82 млн тонн американского металлургического угля, то в январе—марте 2026 года — только 31 кг. В 2025 году Пекин ввел повышенные пошлины на коксующийся уголь из США в размере 28%.

Китай — крупнейший покупатель российского угля, в том числе коксующегося. По данным BigMint и таможенного управления КНР, в 2025 году Россия нарастила экспорт металлургического сырья в Китай на 7%, до 32,8 млн тонн. Общий экспорт коксующегося угля из России за 2025 год, по оценкам BigMint, вырос на 16%, до 49,6 млн тонн. В результате РФ поднялась на третье место в списке стран-поставщиков, опередив США, сокративших поставки на 12%, до 45,5 млн тонн. По итогам 2025 года, согласно BigMint, Австралия поставила в КНР 149 млн тонн угля, Монголия — 60 млн тонн.

Как отмечают аналитики BigMint, конкурентоспособность российского коксующегося угля растет за счет более низкой стоимости относительно альтернатив. Российские грузы все чаще определяют цены на рынке с избытком предложения, усиливая конкуренцию, говорится в обзоре аналитиков. А на экспорт из США, по их мнению, негативно влияет рост затрат на фрахт. В то же время Китай, сообщают в BigMint, продолжает отдавать приоритет географически близким поставщикам, предлагающим более низкие цены.

Источник “Ъ” в одной из угольных компаний говорит, что в феврале на востоке в портах были плохие погодные условия и слабо грузились суда, а в марте погода улучшилась, и на этот месяц пришлась часть февральского груза. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов замечает, что в начале года экспорт угля часто буксует из-за погоды и новогодних праздников в Китае. Кроме того, по его словам, китайские металлурги могли воспользоваться дисконтом на российский уголь по сравнению с австралийским. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников также обращает внимание, что австралийский уголь в марте существенно прибавил в цене, что сделало его менее привлекательным. Росту закупок, по его словам, дополнительно поспособствовало увеличение отгрузок с Эльги.

По словам господина Шапошникова, в апреле ставки на морские перевозки остаются на высоком уровне, и китайские импортеры снова могут отдать приоритет российским объемам. Александр Котов говорит, что потенциал для увеличения поставок есть у высококачественных марок из РФ, имеющих преимущество в качестве перед Монголией и выигрывающих в цене у Австралии. Но существенному росту общего тоннажа помешает стагнация выплавки стали в Китае, добавляет аналитик. По данным Всемирной ассоциации стали, в январе—феврале производство стали в КНР снизилось на 3,6% год к году, до 160,3 млн тонн.

Индия, занимающая второе место по закупкам российского металлургического угля после Китая, также наращивает закупки из РФ в последние месяцы. В BigMint оценивали объем российского экспорта в 2026 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) в 23,8 млн тонн, что на 8% больше, чем годом ранее. По прогнозам Argus, в 2026 году Индия может увеличить общий импорт металлургического угля на 11% в связи с расширением сталелитейных мощностей. Российский уголь для индийских сталеваров остается хорошим инструментом сдерживания себестоимости, потому возможности дальнейшего роста экспорта есть, отмечает Александр Котов. По словам источника “Ъ” в отрасли, поставки российского коксующегося угля в Индию могут вырасти в пределах 10%.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова