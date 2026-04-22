Bloomberg: слияние Deutsche Telekom и T-Mobile US станет крупнейшей сделкой на рынке

Немецкая телекоммуникационная корпорация Deutsche Telekom ведет переговоры со своим американским подразделением T-Mobile US Inc. о полном слиянии операций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Если сделка состоится, то Deutsche Telekom и T-Mobile US могут создать одну из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире.

По данным собеседников агентства, Deutsche Telekom находится на ранней стадии переговоров о создании холдинговой структуры, которая должна сделать предложение о покупке акций обеих компаний. В настоящее время немецкая корпорация владеет 53% T-Mobile USA.

Новая компания будет контролировать все операции Deutsche Telekom и T-Mobile US и принадлежать всем нынешним ее инвесторам. Корпорация будет стремиться получить листинг американской и европейской бирж, пишет Bloomberg. Сама сделка, утверждают эксперты, может стать одной из крупнейших сделок M&A в истории.

В случае успеха этот план замкнет для немецкой компании круг после того, как за последние 25 лет она приобрела T-Mobile (тогда она называлась VoiceStream), потом вывела ее на биржу, а затем вновь нарастила в ней свою долю, отмечает агентство.

Представитель Deutsche Telekom отказался комментировать «спекуляции по поводу корпоративной деятельности» обеих компаний.

