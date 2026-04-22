Воронежские студенты узнали, почему сегодня невозможно повторение Чернобыля

В Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» г. Воронежа открылась выставка «Подвиг чернобыльцев в нашей памяти», приуроченная к 40-летию чернобыльских событий. Организаторами выставки стали профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС, нововоронежского филиала предприятия «Атомэнергоремонт», Совет ветеранов НВ АЭС

Фото: Валерий Кузнецов

Первыми посетителями выставки стали студенты Воронежского государственного технического университета. Ребята познакомились с документами и фотографиями из личных архивов нововоронежских ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, узнали из первых уст о событиях 1986 года. Общение двух поколений получилось теплым и искренним.

Александр Копылов, работавший в то время в нововоронежском филиале предприятия «Атомэнергоремонт» мастером по ремонту оборудования АЭС, принес с собой настоящий артефакт — личный пропуск на территорию ЧАЭС, который он бережно хранит в бумажнике. Председатель Нововоронежской городской общественной организации инвалидов Чернобыля Николай Сачков рассказал, что в ликвидации последствий аварии участвовало более 800 нововоронежцев, из них почти 200 — сотрудники НВ АЭС.

«В эти дни мы отдаем дань памяти героям-ликвидаторам. Дозиметристы, дезактиваторщики, водители, множество специалистов, профессионалов, с честью выполнили свой долг. Многие из них отмечены госнаградами. Важно не только помнить их подвиги, но и понимать, какая колоссальная работа была проделана атомщиками за эти 40 лет, какие уроки были извлечены. Авария на Чернобыльской АЭС стала отправной точкой активного развития технологий безопасности в атомной отрасли. Новые энергоблоки Нововоронежской АЭС поколения «3+» обладают уникальными системами безопасности. Сегодня повторение подобной ситуации просто невозможно», — поделился нововоронежец Николай Сачков.

Выставка продлится до 30 апреля.