Личное передают в фонды

Россияне все чаще регистрируют личные фонды. За последний год число таких структур увеличилось практически втрое. Об этом говорится в исследовании юридической компании «Алруд». Если на начало 2025-го в стране работало около 200 личных фондов, то к концу года — уже 570. Они позволяют планировать наследство и управлять семейным капиталом. Это отдельное юрлицо, а активами распоряжается специалист по инструкции учредителя. Личные фонды в России появились в 2022ом, по аналогии с зарубежными семейными трастами.

Юрист White Stone Виктор Машинский подтверждает популярность таких структур. Но, по его словам, подойдут они не всем:

«Интерес к личным фондам в последние годы заметно вырос. Иностранные аналоги, такие как трасты, стали недоступны или ограничены для российского бизнеса из-за санкций. Личные фонды позволяют адресно передавать активы конкретным преемникам, а не просто наследникам, и, вероятно, их популярность будет расти.

Есть ли риски, из-за которых им не доверяют? Главное ограничение — порог входа: имущество должно стоить не менее 100 млн руб. Также распространено заблуждение, что фонд можно использовать для защиты активов от взыскания, но такие сделки могут быть оспорены. Кроме того, инструмент подходит не всем: задачи передачи активов часто можно решить завещанием. Основной барьер — отсутствие судебной практики, из-за чего собственники бизнеса относятся к личным фондам с осторожностью».

Юристы также отмечают, что многие аспекты управления личным фондом прямо не урегулированы законодательством. При расторжении брака в базовом сценарии, фонд не подлежит разделу, и бывшие супруги оказываются в тупике. Как и бизнес-партнеры, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова:

«Один из ключевых рисков — передача в личный фонд совместно нажитого имущества супругов. В таких случаях рекомендуется заключать брачный договор или соглашение о разделе имущества, чтобы четко определить, кому что принадлежит. Это позволяет снизить риски не только для учредителя, но и для его партнеров и контрагентов. Ссылка на простое согласие супруга не является надежной гарантией: такая односторонняя сделка может быть впоследствии оспорена. Еще одна проблема — выбор органов управления личным фондом. Кандидатуры доверенных лиц необходимо продумывать заранее, поскольку от них зависит дальнейшее управление активами».

Сейчас 73% личных фондов зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследовании «Алруд». Учредители готовы передавать под управление до половины своего состояния, а свыше 80% опрошенных считают, что таким образом закрыли вопрос с наследством. Год назад об этом говорил лишь каждый третий респондент.

Анна Кулецкая