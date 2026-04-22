В Дагестане нашли незаконную майнинг-ферму на 43 устройства

В селе Майданское Унцукульского района Дагестана 22 апреля 2026 года энергетики выявили нелегально функционирующую майнинг-ферму, работавшую за счет бездоговорного подключения к электросетям, сообщил врио директора филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ-Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев в своем Telegram-канале.

Энергетики в ходе совместного рейда на нескольких объектах обнаружили 43 специализированных устройства для добычи криптовалюты общей установленной мощностью около 150 кВт. Каждый аппарат потреблял порядка 3,5 кВт, что сопоставимо с нагрузкой нескольких жилых домов в пиковые часы.

Устройства были подключены к линиям электропередачи без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что формально трактуется как хищение электроэнергии. По оценке специалистов, такое нелегальное потребление за счет сети может привести к перегрузке местных трансформаторных подстанций, снижению напряжения и повышенной аварийности, а также к угрозе пожарной безопасности в жилых домах и производственных постройках.

В операции по выявлению и изъятию оборудования участвовали представители «Дагэнерго» и «Россети Северный Кавказ», сотрудники правоохранительных органов, а также оперативная группа Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Весь майнингпарк был опечатан и изъят для дальнейшей технической экспертизы и установления юридической ответственности владельцев.

В прошлые годы в том же селе находили майнингфермы с 100 и более устройствами, в соседних сёлах области выявляли комплексы на 367 аппаратов и более мощные установки общей мощностью свыше 1 МВт. В ряде ранее задокументированных случаев объем похищенной электроэнергии за непродолжительный период оценивался в сотни тысяч киловаттчасов, а ущерб энергокомпаниям достигал нескольких миллионов рублей.

