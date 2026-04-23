Топ-73 высших руководителей

Место ФИО Должность Компания Отрасль
1Терещенко Василий ЯковлевичДиректорНижегородское отделение «ВымпелКом» (бренд билайн)ИТ, связь и телекоммуникации
2Белов Андрей СергеевичДиректорФилиал «МТС» в Нижегородской областиИТ, связь и телекоммуникации
3Юн Вадим АликовичГенеральный директорКрайонИТ, связь и телекоммуникации
4Шперлинг Андрей ВасильевичГенеральный директорРЭИТ, связь и телекоммуникации
1Зубакина Елизавета ВладимировнаГенеральный директорНижегородская ярмаркаКреативная индустрия
1Пугин Николай АндреевичПрезидентГАЗМашиностроение
1Невестенко Галина СергеевнаГенеральный директорНижегородский масло-жировой комбинатПроизводство товаров повседневного спроса
2Плеханов Максим АлександровичУправляющийПервый мясокомбинатПроизводство товаров повседневного спроса
3Сергеенкова Юлия КонстантиновнаГенеральный директорПавловский молочный заводПроизводство товаров повседневного спроса
4Квасникова Нина ИвановнаГенеральный директорГородецкий молочный заводПроизводство товаров повседневного спроса
5Зайцев Леонид ИвановичГенеральный директорАСПЕКТ РУПроизводство товаров повседневного спроса
Пляскина Галина ИвановнаГенеральный директорХЛЕБПроизводство товаров повседневного спроса
Тюрин Игорь АлександровичГенеральный директорКаравайПроизводство товаров повседневного спроса
1Потапова Алла НиколаевнаГенеральный директорБИАКСПЛЕНПромышленность
2Клочай Максим ВикторовичГенеральный директорРусполиметПромышленность
3Васильев Андрей ВладимировичУправляющий директорПавловский автобусный заводПромышленность
4Пондарь Сергей ИосифовичГенеральный директорВолгаПромышленность
5Самойлов Сергей БорисовичГенеральный директорНИТЕЛПромышленность
6Зверев Дмитрий ЛеонидовичГенеральный директорОКБМ АФРИКАНТОВПромышленность
7Капустин Андрей АнатольевичГенеральный директорАрзамасский приборостроительный завод им. П. И. ПландинаПромышленность
8Шупранов Василий НиколаевичГенеральный директорНижегородский завод 70-летия ПобедыПромышленность
9Чуплыгин Николай ВладимировичДиректорБорский стекольный заводПромышленность
10Ходов Николай ВладимировичГенеральный директорУК «Биохимического холдинга „ОРГХИМ“»Промышленность
Бриц Александр ВладимировичГенеральный директорМС АвтомотивПромышленность
Володин Анатолий ВячеславовичГенеральный директорНормальПромышленность
Дряхлов Владимир ЮрьевичГенеральный директорГЗАС им. А. С. ПоповаПромышленность
Исаев Юрий КонстантиновичГенеральный директорАНПП «ТЕМП-АВИА»Промышленность
Казаченко Иван АлександровичГенеральный директорНИПОМПромышленность
Кнаус Станислав ВитальевичГенеральный директорАрзамасский завод коммунального машиностроенияПромышленность
Корчагин Андрей ВладимировичГенеральный директорЗавод Красный ЯкорьПромышленность
Лабуза Денис ИвановичДиректорНижегородский гофрокартонный заводПромышленность
Лузянин Александр ВладимировичГенеральный директорГИДРОМАШ им. В. И. ЛузянинаПромышленность
Огородцев Дмитрий НиколаевичГенеральный директорOKAPOLПромышленность
Прокофьев Александр НиколаевичГенеральный директорТехноКабельПромышленность
Ренев Сергей ВалерьевичДиректорТИКО-ПЛАСТИКПромышленность
Рубцов Игорь ВладимировичДиректорАВТОМАСТЕРПромышленность
Сергеев Максим ИвановичГенеральный директорSkynet CableПромышленность
Сивохин Дмитрий ГеннадьевичГенеральный директорОбъединенный коммунальный операторПромышленность
Слиняков Евгений ЕвгеньевичГенеральный директорПРОМИСПромышленность
Чащин Александр ЮрьевичГенеральный директорКулебакский завод металлических конструкцийПромышленность
1Седов Леонид КонстантиновичПрезидентАгрофирма «Птицефабрика Сеймовская»Сельское хозяйство
2Токарев Валерий ВладимировичГенеральный директорАГРОТЕХПАРКСельское хозяйство
1Шириезданов Ильнар НургаяновичДиректор по управлению проектами Северо-Приволжского регионаGloraXСтроительство, девелопмент и инфраструктура
2Ляшенко Сергей МихайловичГенеральный директорКрасное СормовоСтроительство, девелопмент и инфраструктура
3Биктимиров Дамир РобертовичДиректорСЗ НО «Дирекция по Строительству»Строительство, девелопмент и инфраструктура
1Марков Олег МихайловичГенеральный директорПлатформа АТорговля
2Саляев Игорь БатровичДиректорАЛЬБИОН-2002Торговля
3Груданов Дмитрий АнатольевичДиректор Волго-Вятский дивизион Х5 Retail GroupТорговля
4Шитов Дмитрий АлександровичГенеральный директорСладкая Жизнь ПлюсТорговля
5Базыль Алексей ВикторовичГенеральный директорСвит Лайф ФудсервисТорговля
Гордеев Игорь ЛеонидовичГенеральный директорГРАНД-ННТорговля
Лебедев Сергей ВладимировичДиректорТД «ПОСПЕЛ»Торговля
Пронина Маргарита ЮрьевнаГенеральный директорНХЛ-ТРЕЙДТорговля
Реймов Ринат ЖамильевичДиректорВолго-Вятская химическая компанияТорговля
Тюриков Андрей АлексеевичГенеральный директорЦентр-ТТорговля
1Притула Дмитрий ВладимировичГенеральный директорВОЛГА-ФЛОТТранспорт и логистика
2Романова Наталья АлексеевнаГенеральный директорВВППКТранспорт и логистика
3Савин Дмитрий СергеевичГенеральный директорССКТранспорт и логистика
4Сафин Рафаил РафаиловичНачальникНижегородское агентство транспортного обслуживания «ФГК»Транспорт и логистика
5Пантелеев Дмитрий ВикторовичДиректорТКЦ ГАЗ АТОТранспорт и логистика
1Сафрошкин Николай ВладимировичРегиональный управляющийСистема ПБО (бренд Вкусно – и точка)Услуги
2Яухман Татьяна АнтоновнаГенеральный директорАЛИДИ ПродвижениеУслуги
1Исаченко Дмитрий АнатольевичГенеральный директорНИЖФАРМФармацевтика и медицина
2Ястребов Павел ВикторовичГенеральный директорНОФФармацевтика и медицина
3Юдин Максим ВладимировичДиректорУК «Максавит»Фармацевтика и медицина
1Шаталова Елена КонстантиновнаДиректорРЕСО-ГарантияФинансовый сектор
2Москаленко Сергей ВикторовичДиректор Филиал «Росгосстрах»Финансовый сектор
3Шаронов Александр ГеоргиевичПредседатель правленияНБД-БанкФинансовый сектор
4Голубков Григорий АндреевичДиректорНижегородский филиал «ВТБ Регистратор»Финансовый сектор
5Балакин Сергей ВитальевичПредседатель правленияФора-БанкФинансовый сектор
Лужбин Максим ЮрьевичУправляющий филиаломИнго БанкФинансовый сектор
1Иванов Александр АлексеевичГенеральный директорТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГАЭнергетика
2Рачковский Андрей ГеннадьевичГенеральный директорВОЛГАЭНЕРГОСБЫТЭнергетика

