Топ-73 высших руководителей

|1
|Терещенко Василий Яковлевич
|Директор
|Нижегородское отделение «ВымпелКом» (бренд билайн)
|ИТ, связь и телекоммуникации
|2
|Белов Андрей Сергеевич
|Директор
|Филиал «МТС» в Нижегородской области
|ИТ, связь и телекоммуникации
|3
|Юн Вадим Аликович
|Генеральный директор
|Крайон
|ИТ, связь и телекоммуникации
|4
|Шперлинг Андрей Васильевич
|Генеральный директор
|РЭ
|ИТ, связь и телекоммуникации
|1
|Зубакина Елизавета Владимировна
|Генеральный директор
|Нижегородская ярмарка
|Креативная индустрия
|1
|Пугин Николай Андреевич
|Президент
|ГАЗ
|Машиностроение
|1
|Невестенко Галина Сергеевна
|Генеральный директор
|Нижегородский масло-жировой комбинат
|Производство товаров повседневного спроса
|2
|Плеханов Максим Александрович
|Управляющий
|Первый мясокомбинат
|Производство товаров повседневного спроса
|3
|Сергеенкова Юлия Константиновна
|Генеральный директор
|Павловский молочный завод
|Производство товаров повседневного спроса
|4
|Квасникова Нина Ивановна
|Генеральный директор
|Городецкий молочный завод
|Производство товаров повседневного спроса
|5
|Зайцев Леонид Иванович
|Генеральный директор
|АСПЕКТ РУ
|Производство товаров повседневного спроса
|
|Пляскина Галина Ивановна
|Генеральный директор
|ХЛЕБ
|Производство товаров повседневного спроса
|
|Тюрин Игорь Александрович
|Генеральный директор
|Каравай
|Производство товаров повседневного спроса
|1
|Потапова Алла Николаевна
|Генеральный директор
|БИАКСПЛЕН
|Промышленность
|2
|Клочай Максим Викторович
|Генеральный директор
|Русполимет
|Промышленность
|3
|Васильев Андрей Владимирович
|Управляющий директор
|Павловский автобусный завод
|Промышленность
|4
|Пондарь Сергей Иосифович
|Генеральный директор
|Волга
|Промышленность
|5
|Самойлов Сергей Борисович
|Генеральный директор
|НИТЕЛ
|Промышленность
|6
|Зверев Дмитрий Леонидович
|Генеральный директор
|ОКБМ АФРИКАНТОВ
|Промышленность
|7
|Капустин Андрей Анатольевич
|Генеральный директор
|Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина
|Промышленность
|8
|Шупранов Василий Николаевич
|Генеральный директор
|Нижегородский завод 70-летия Победы
|Промышленность
|9
|Чуплыгин Николай Владимирович
|Директор
|Борский стекольный завод
|Промышленность
|10
|Ходов Николай Владимирович
|Генеральный директор
|УК «Биохимического холдинга „ОРГХИМ“»
|Промышленность
|
|Бриц Александр Владимирович
|Генеральный директор
|МС Автомотив
|Промышленность
|
|Володин Анатолий Вячеславович
|Генеральный директор
|Нормаль
|Промышленность
|
|Дряхлов Владимир Юрьевич
|Генеральный директор
|ГЗАС им. А. С. Попова
|Промышленность
|
|Исаев Юрий Константинович
|Генеральный директор
|АНПП «ТЕМП-АВИА»
|Промышленность
|
|Казаченко Иван Александрович
|Генеральный директор
|НИПОМ
|Промышленность
|
|Кнаус Станислав Витальевич
|Генеральный директор
|Арзамасский завод коммунального машиностроения
|Промышленность
|
|Корчагин Андрей Владимирович
|Генеральный директор
|Завод Красный Якорь
|Промышленность
|
|Лабуза Денис Иванович
|Директор
|Нижегородский гофрокартонный завод
|Промышленность
|
|Лузянин Александр Владимирович
|Генеральный директор
|ГИДРОМАШ им. В. И. Лузянина
|Промышленность
|
|Огородцев Дмитрий Николаевич
|Генеральный директор
|OKAPOL
|Промышленность
|
|Прокофьев Александр Николаевич
|Генеральный директор
|ТехноКабель
|Промышленность
|
|Ренев Сергей Валерьевич
|Директор
|ТИКО-ПЛАСТИК
|Промышленность
|
|Рубцов Игорь Владимирович
|Директор
|АВТОМАСТЕР
|Промышленность
|
|Сергеев Максим Иванович
|Генеральный директор
|Skynet Cable
|Промышленность
|
|Сивохин Дмитрий Геннадьевич
|Генеральный директор
|Объединенный коммунальный оператор
|Промышленность
|
|Слиняков Евгений Евгеньевич
|Генеральный директор
|ПРОМИС
|Промышленность
|
|Чащин Александр Юрьевич
|Генеральный директор
|Кулебакский завод металлических конструкций
|Промышленность
|1
|Седов Леонид Константинович
|Президент
|Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
|Сельское хозяйство
|2
|Токарев Валерий Владимирович
|Генеральный директор
|АГРОТЕХПАРК
|Сельское хозяйство
|1
|Шириезданов Ильнар Нургаянович
|Директор по управлению проектами Северо-Приволжского региона
|GloraX
|Строительство, девелопмент и инфраструктура
|2
|Ляшенко Сергей Михайлович
|Генеральный директор
|Красное Сормово
|Строительство, девелопмент и инфраструктура
|3
|Биктимиров Дамир Робертович
|Директор
|СЗ НО «Дирекция по Строительству»
|Строительство, девелопмент и инфраструктура
|1
|Марков Олег Михайлович
|Генеральный директор
|Платформа А
|Торговля
|2
|Саляев Игорь Батрович
|Директор
|АЛЬБИОН-2002
|Торговля
|3
|Груданов Дмитрий Анатольевич
|Директор
|Волго-Вятский дивизион Х5 Retail Group
|Торговля
|4
|Шитов Дмитрий Александрович
|Генеральный директор
|Сладкая Жизнь Плюс
|Торговля
|5
|Базыль Алексей Викторович
|Генеральный директор
|Свит Лайф Фудсервис
|Торговля
|
|Гордеев Игорь Леонидович
|Генеральный директор
|ГРАНД-НН
|Торговля
|
|Лебедев Сергей Владимирович
|Директор
|ТД «ПОСПЕЛ»
|Торговля
|
|Пронина Маргарита Юрьевна
|Генеральный директор
|НХЛ-ТРЕЙД
|Торговля
|
|Реймов Ринат Жамильевич
|Директор
|Волго-Вятская химическая компания
|Торговля
|
|Тюриков Андрей Алексеевич
|Генеральный директор
|Центр-Т
|Торговля
|1
|Притула Дмитрий Владимирович
|Генеральный директор
|ВОЛГА-ФЛОТ
|Транспорт и логистика
|2
|Романова Наталья Алексеевна
|Генеральный директор
|ВВППК
|Транспорт и логистика
|3
|Савин Дмитрий Сергеевич
|Генеральный директор
|ССК
|Транспорт и логистика
|4
|Сафин Рафаил Рафаилович
|Начальник
|Нижегородское агентство транспортного обслуживания «ФГК»
|Транспорт и логистика
|5
|Пантелеев Дмитрий Викторович
|Директор
|ТКЦ ГАЗ АТО
|Транспорт и логистика
|1
|Сафрошкин Николай Владимирович
|Региональный управляющий
|Система ПБО (бренд Вкусно – и точка)
|Услуги
|2
|Яухман Татьяна Антоновна
|Генеральный директор
|АЛИДИ Продвижение
|Услуги
|1
|Исаченко Дмитрий Анатольевич
|Генеральный директор
|НИЖФАРМ
|Фармацевтика и медицина
|2
|Ястребов Павел Викторович
|Генеральный директор
|НОФ
|Фармацевтика и медицина
|3
|Юдин Максим Владимирович
|Директор
|УК «Максавит»
|Фармацевтика и медицина
|1
|Шаталова Елена Константиновна
|Директор
|РЕСО-Гарантия
|Финансовый сектор
|2
|Москаленко Сергей Викторович
|Директор
|Филиал «Росгосстрах»
|Финансовый сектор
|3
|Шаронов Александр Георгиевич
|Председатель правления
|НБД-Банк
|Финансовый сектор
|4
|Голубков Григорий Андреевич
|Директор
|Нижегородский филиал «ВТБ Регистратор»
|Финансовый сектор
|5
|Балакин Сергей Витальевич
|Председатель правления
|Фора-Банк
|Финансовый сектор
|
|Лужбин Максим Юрьевич
|Управляющий филиалом
|Инго Банк
|Финансовый сектор
|1
|Иванов Александр Алексеевич
|Генеральный директор
|ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА
|Энергетика
|2
|Рачковский Андрей Геннадьевич
|Генеральный директор
|ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ
|Энергетика