Топ-73 высших руководителей

Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Терещенко Василий Яковлевич Директор Нижегородское отделение «ВымпелКом» (бренд билайн) ИТ, связь и телекоммуникации 2 Белов Андрей Сергеевич Директор Филиал «МТС» в Нижегородской области ИТ, связь и телекоммуникации 3 Юн Вадим Аликович Генеральный директор Крайон ИТ, связь и телекоммуникации 4 Шперлинг Андрей Васильевич Генеральный директор РЭ ИТ, связь и телекоммуникации 1 Зубакина Елизавета Владимировна Генеральный директор Нижегородская ярмарка Креативная индустрия 1 Пугин Николай Андреевич Президент ГАЗ Машиностроение 1 Невестенко Галина Сергеевна Генеральный директор Нижегородский масло-жировой комбинат Производство товаров повседневного спроса 2 Плеханов Максим Александрович Управляющий Первый мясокомбинат Производство товаров повседневного спроса 3 Сергеенкова Юлия Константиновна Генеральный директор Павловский молочный завод Производство товаров повседневного спроса 4 Квасникова Нина Ивановна Генеральный директор Городецкий молочный завод Производство товаров повседневного спроса 5 Зайцев Леонид Иванович Генеральный директор АСПЕКТ РУ Производство товаров повседневного спроса Пляскина Галина Ивановна Генеральный директор ХЛЕБ Производство товаров повседневного спроса Тюрин Игорь Александрович Генеральный директор Каравай Производство товаров повседневного спроса 1 Потапова Алла Николаевна Генеральный директор БИАКСПЛЕН Промышленность 2 Клочай Максим Викторович Генеральный директор Русполимет Промышленность 3 Васильев Андрей Владимирович Управляющий директор Павловский автобусный завод Промышленность 4 Пондарь Сергей Иосифович Генеральный директор Волга Промышленность 5 Самойлов Сергей Борисович Генеральный директор НИТЕЛ Промышленность 6 Зверев Дмитрий Леонидович Генеральный директор ОКБМ АФРИКАНТОВ Промышленность 7 Капустин Андрей Анатольевич Генеральный директор Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина Промышленность 8 Шупранов Василий Николаевич Генеральный директор Нижегородский завод 70-летия Победы Промышленность 9 Чуплыгин Николай Владимирович Директор Борский стекольный завод Промышленность 10 Ходов Николай Владимирович Генеральный директор УК «Биохимического холдинга „ОРГХИМ“» Промышленность Бриц Александр Владимирович Генеральный директор МС Автомотив Промышленность Володин Анатолий Вячеславович Генеральный директор Нормаль Промышленность Дряхлов Владимир Юрьевич Генеральный директор ГЗАС им. А. С. Попова Промышленность Исаев Юрий Константинович Генеральный директор АНПП «ТЕМП-АВИА» Промышленность Казаченко Иван Александрович Генеральный директор НИПОМ Промышленность Кнаус Станислав Витальевич Генеральный директор Арзамасский завод коммунального машиностроения Промышленность Корчагин Андрей Владимирович Генеральный директор Завод Красный Якорь Промышленность Лабуза Денис Иванович Директор Нижегородский гофрокартонный завод Промышленность Лузянин Александр Владимирович Генеральный директор ГИДРОМАШ им. В. И. Лузянина Промышленность Огородцев Дмитрий Николаевич Генеральный директор OKAPOL Промышленность Прокофьев Александр Николаевич Генеральный директор ТехноКабель Промышленность Ренев Сергей Валерьевич Директор ТИКО-ПЛАСТИК Промышленность Рубцов Игорь Владимирович Директор АВТОМАСТЕР Промышленность Сергеев Максим Иванович Генеральный директор Skynet Cable Промышленность Сивохин Дмитрий Геннадьевич Генеральный директор Объединенный коммунальный оператор Промышленность Слиняков Евгений Евгеньевич Генеральный директор ПРОМИС Промышленность Чащин Александр Юрьевич Генеральный директор Кулебакский завод металлических конструкций Промышленность 1 Седов Леонид Константинович Президент Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Сельское хозяйство 2 Токарев Валерий Владимирович Генеральный директор АГРОТЕХПАРК Сельское хозяйство 1 Шириезданов Ильнар Нургаянович Директор по управлению проектами Северо-Приволжского региона GloraX Строительство, девелопмент и инфраструктура 2 Ляшенко Сергей Михайлович Генеральный директор Красное Сормово Строительство, девелопмент и инфраструктура 3 Биктимиров Дамир Робертович Директор СЗ НО «Дирекция по Строительству» Строительство, девелопмент и инфраструктура 1 Марков Олег Михайлович Генеральный директор Платформа А Торговля 2 Саляев Игорь Батрович Директор АЛЬБИОН-2002 Торговля 3 Груданов Дмитрий Анатольевич Директор Волго-Вятский дивизион Х5 Retail Group Торговля 4 Шитов Дмитрий Александрович Генеральный директор Сладкая Жизнь Плюс Торговля 5 Базыль Алексей Викторович Генеральный директор Свит Лайф Фудсервис Торговля Гордеев Игорь Леонидович Генеральный директор ГРАНД-НН Торговля Лебедев Сергей Владимирович Директор ТД «ПОСПЕЛ» Торговля Пронина Маргарита Юрьевна Генеральный директор НХЛ-ТРЕЙД Торговля Реймов Ринат Жамильевич Директор Волго-Вятская химическая компания Торговля Тюриков Андрей Алексеевич Генеральный директор Центр-Т Торговля 1 Притула Дмитрий Владимирович Генеральный директор ВОЛГА-ФЛОТ Транспорт и логистика 2 Романова Наталья Алексеевна Генеральный директор ВВППК Транспорт и логистика 3 Савин Дмитрий Сергеевич Генеральный директор ССК Транспорт и логистика 4 Сафин Рафаил Рафаилович Начальник Нижегородское агентство транспортного обслуживания «ФГК» Транспорт и логистика 5 Пантелеев Дмитрий Викторович Директор ТКЦ ГАЗ АТО Транспорт и логистика 1 Сафрошкин Николай Владимирович Региональный управляющий Система ПБО (бренд Вкусно – и точка) Услуги 2 Яухман Татьяна Антоновна Генеральный директор АЛИДИ Продвижение Услуги 1 Исаченко Дмитрий Анатольевич Генеральный директор НИЖФАРМ Фармацевтика и медицина 2 Ястребов Павел Викторович Генеральный директор НОФ Фармацевтика и медицина 3 Юдин Максим Владимирович Директор УК «Максавит» Фармацевтика и медицина 1 Шаталова Елена Константиновна Директор РЕСО-Гарантия Финансовый сектор 2 Москаленко Сергей Викторович Директор Филиал «Росгосстрах» Финансовый сектор 3 Шаронов Александр Георгиевич Председатель правления НБД-Банк Финансовый сектор 4 Голубков Григорий Андреевич Директор Нижегородский филиал «ВТБ Регистратор» Финансовый сектор 5 Балакин Сергей Витальевич Председатель правления Фора-Банк Финансовый сектор Лужбин Максим Юрьевич Управляющий филиалом Инго Банк Финансовый сектор 1 Иванов Александр Алексеевич Генеральный директор ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА Энергетика 2 Рачковский Андрей Геннадьевич Генеральный директор ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ Энергетика