Суд признал незаконным протокол о продаже алкоголя подростку в Нижнем Новгороде

Производство по делу о незаконной продаже алкоголя несовершеннолетнему прекратили в Нижнем Новгороде после вмешательства бизнес-омбудсмена Павла Солодкого. Из-за бюрократической волокиты компания оставалась в зоне правовой неопределенности, сообщили в аппарате уполномоченного.

На продавца магазина составили протокол в начале июля 2025 года — по заявлению гражданина. При этом, по данным бизнес-омбудсмена, явных доказательств не было, только видеосъемка, по которой непонятно, в каком именно магазине и населенном пункте это происходит. Кроме того, на чеке стояла фамилия иного продавца. Однако полиция составила протокол и направила его в суд.

Суд вернул протокол на доработку из-за неполноты доказательств, но дело не прекращали, после чего компания пожаловалась уполномоченному по правам предпринимателей. В итоге производство прекратили из-за отсутствия состава правонарушения. Решение вступило в силу, полностью реабилитировав продавца и сняв административные риски с юрлица.

Параллельно аппарат бизнес-омбудсмена инициировал надзорную проверку, по итогам которой прокуратура Приокского района внесла начальнику городского УМВД представление об устранении процессуальных нарушений.

Галина Шамберина