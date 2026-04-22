КГИОП признал Громовское старообрядческое кладбище памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил Громовское старообрядческое кладбище в перечень выявленных объектов культурного наследия. Некрополь, основанный в 1835–1838 годах купцами Громовыми, сохранил историческую западную часть с прудом и трехъарочные ворота, уже имеющие охранный статус.

Некрополь был основан в 1835–1838 годах

Кладбище было устроено на земле, пожертвованной старообрядческой общине купцом-миллионером Федулом Григорьевичем Громовым. Предприниматели Сергей и Федул Громовы, происходившие из старообрядческого села Гуслицы под Москвой, владели в Петербурге лесной биржей и были деятельными учредителями Белокриницкой иерархии.

В 1844 году на территории некрополя была построена и освящена деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. К 1914 году возвели каменный Покровский храм в неорусском стиле по проекту московского архитектора-старообрядца Николая Мартьянова. В советские годы оба храма были утрачены: Успенскую церковь закрыли в 1922 году и снесли, Покровский собор закрыли в 1932 году, а в 1934-м взорвали.

Кирилл Конторщиков