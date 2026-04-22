Самолет из Екатеринбурга совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за непогоды

Самолет авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс ЮТ 302 по маршруту Екатеринбург — Ханты-Мансийск, совершил незапланированную посадку в Сургуте, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Решение о посадке было принято в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту назначения»,— говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры рейса размещены в зале ожидания аэропорта. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав на получение предусмотренных услуг.

