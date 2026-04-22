Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал научным руководителем Инженерной школы ВГТУ

Ректор Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин подписал приказ о назначении Владимира Поварова, директора Нововоронежской АЭС, научным руководителем Инженерной школы «ЭнергоТех», созданной в 2025 году по инициативе Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион «Росатома»).

Дмитрий Проскурин и Владимир Поваров (справа)

Доктор технических наук Владимир Поваров будет руководить научно-исследовательской деятельностью, связанной с атомной отраслью. Одна из тем - совершенствование интеллектуальной системы поддержки оператора блочного пункта управления АЭС, которая помогает анализировать большой объем информации и принимать своевременные решения.

Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин – руководитель крупнейшего научно-образовательного центра региона, – комментируя назначение научным руководителем Инженерной школы «ЭнергоТех» директора Нововоронежской АЭС, отметил, что это событие ярко характеризует сотрудничество Концерна и вуза и ту роль, которую школа играет в вопросах подготовки востребованных, высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики, где во главу угла ставятся, прежде всего, интересы конкретного работодателя.

Развитие системы предиктивной аналитики и технического диагностирования, основанной на прогнозировании состояния оборудования и вероятности его выхода из строя, позволит избежать простоев и сократить экономические потери.

Разработка прогнозируемой технико-экономической модели энергоблоков проекта АЭС-2006 на основе цифрового двойника повысит эффективность, выявив взаимосвязь экономических показателей и различных режимов эксплуатации оборудования.

Опыт и знания действующих работников атомной станции и научный потенциал преподавателей, аспирантов, студентов университета обеспечат более высокий качественный уровень исследовательских работ. Это положительно повлияет на эффективность и безопасность эксплуатации оборудования атомной станции.

На Нововоронежской АЭС в настоящее время трудится 16 сотрудников с ученой степенью - 3 доктора наук и 13 кандидатов наук в различных областях. В 2025-2026 учебном году в «ЭнергоТехе» ВГТУ проходят обучение 198 человек. Программы обучения молодых специалистов в Инженерной школе на базе Учебно-тренировочного пункта НВ АЭС охватывают все этапы жизненного цикла атомной станции - от проектирования, строительства и выработки электроэнергии, до вывода из эксплуатации.