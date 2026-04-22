Региональный портал для приемных родителей запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области начал работать портал «Приемное родительство». По данным областного правительства, он предназначен для тех, кто хочет принять ребенка в семью.

На портале опубликованы требования для кандидатов в приемные родители и инструкции для разных этапов и видов устройства ребенка в семью. Также на портале размещена интерактивная карта 57 существующих в регионе «школ приемного родительства», информация о старте ближайших потоков обучения и адреса региональных организаций, куда можно обратиться за помощью.

По данным нижегородского министерства социальной политики, на начало 2026 года в Нижегородской области проживают более 7,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 93% уже воспитываются в приемных семьях. В социальных учреждениях остаются 590 детей. Большинство из них — подростки и дети, у которых есть братья или сестры.

Анкеты таких детей также опубликованы на портале «Приемное родительство».

