В Петербурге объявлен пожароопасный сезон из-за сухой и теплой погоды

Городские власти официально объявили о наступлении пожароопасного сезона на территории города. Причиной стал установившийся период сухой и теплой погоды, создающий благоприятные условия для быстрого распространения огня. Жителей просят соблюдать меры предосторожности.

В пожароопасный период запрещается поджигать сухую траву и мусор

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ В пожароопасный период запрещается поджигать сухую траву и мусор

В Смольном подчеркнули, что в пожароопасный период запрещается разводить костры в необорудованных местах, поджигать сухую траву и мусор, бросать непотушенные окурки и спички. При обнаружении возгорания или задымления необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефонам 101 или 112.

Кирилл Конторщиков