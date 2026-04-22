В Петербурге объявлен пожароопасный сезон из-за сухой и теплой погоды
Городские власти официально объявили о наступлении пожароопасного сезона на территории города. Причиной стал установившийся период сухой и теплой погоды, создающий благоприятные условия для быстрого распространения огня. Жителей просят соблюдать меры предосторожности.
В пожароопасный период запрещается поджигать сухую траву и мусор
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
В Смольном подчеркнули, что в пожароопасный период запрещается разводить костры в необорудованных местах, поджигать сухую траву и мусор, бросать непотушенные окурки и спички. При обнаружении возгорания или задымления необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефонам 101 или 112.