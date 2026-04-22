Музейное дело

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и повреждения объекта культурного наследия — музея музыки имени Шаляпина. По мнению республиканской прокуратуры и регионального управления СКР, Национальный музей Башкирии заключил контракты на капремонт здания с компанией, у которой нет необходимой лицензии на реконструкцию зданий-памятников. Сами работы, отметили в надзорном ведомстве, были проведены с нарушениями. В компании «Бишбаш», которая была подрядчиком ремонта, в Нацмузее Башкирии и республиканском минкульте получить комментарии не удалось.

Особенности создания музея имени Федора Шаляпина в Уфе оценят следователи

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с сентября 2023 года по июль 2024 года Национальный музей республики заключил с некой компанией контракты на капитальный ремонт объекта культурного наследия — здания музея музыки имени Федора Шаляпина на улице Свердлова.

По данным ведомства, у подрядчика не было разрешения Башкультнаследия и необходимой лицензии на проведение работ по сохранению памятников культуры и архитектуры. При этом работы велись без проектной документации. Подрядчик, отметили в ведомстве, демонтировал часть стены и фасада здания, а также возвел к нему пристрой.

Музей музыки имени Шаляпина был открыт в здании объекта культурного наследия «Усадьба братьев Соловьевых А.Г. и Ф.Г.: Западный дом» 24 мая 2024 года по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова, указано на сайте Национального музея республики. «Это уютное здание конца XIX века является образцом деревянного зодчества и частью бывшей городской усадьбы. Снаружи, пожалуй, никто и не догадается, что внутри, в изысканных залах музея воссозданы интерьеры конца XIX – начала XX веков в стиле модерн»,— отмечают в музее.

По данным сайта госзакупок, в сентябре и ноябре 2023 года четыре контракта на капремонт здания общей стоимостью около 12,3 млн руб. были заключены с единственным допущенным до торгов претендентом — ООО «Бишбаш».

ООО «Бишбаш», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2015 года. Компания занимается строительно-монтажными работами. Владельцем является Эмиль Саетгареев. Выручка в 2025 году составила 874 млн руб., чистая прибыль — 2,21 млн руб.

Согласно документации, в здании, в частности, следовало отремонтировать системы вентиляции и отопления, утеплить полы, отремонтировать фасад и цоколь, заменить деревянные ступени на железобетонные, установить пандус для инвалидов, отремонтировать стены и потолки и так далее.

Среди аукционной документации можно обнаружить проекты капремонта, разработанные «Бишбаш».

В феврале и мае 2024 года Нацмузей заключил еще два контракта с «Бишбаш» на поставку декораций к экспозиции музея бытового кондиционера на общую сумму около 9,8 млн руб.

В Башкультнаследии «Ъ» сообщили, что компания не обращалась к ним за разрешением на проведение работ, но необходимая лицензия у нее есть.

Согласно данным Министерства культуры России, у ООО «Бишбаш» имеется лицензия на деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

В самой компании ситуацию не прокомментировали.

В Национальном музее Башкирии получить комментарии не удалось: по телефону пояснили, что директор находится на выезде.

В министерстве культуры Башкирии на запрос «Ъ» оперативно не ответили.

Как пояснила руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина, выполнение ремонта объекта культурного наследия без разрешения Башкультнаследия, если оно имело место, является грубым нарушением.

По словам информированного собеседника, компания «Бишбаш» якобы выполнила большой объем работ по реконструкции музея музыки без согласования с заказчиком, в частности, пристройка к зданию не была узаконена.

Майя Иванова