Александр Бельский отказался поддерживать Боню и Соловьева в публичном споре

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский дистанцировался от публичной полемики между Викторией Боней и Владимиром Соловьевым, заявив, что предпочитает заниматься реальными делами, сообщает «Фонтанка».

О своей позиции он рассказал на брифинге представителям СМИ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ О своей позиции он рассказал на брифинге представителям СМИ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я больше поддерживаю себя, а не нахожусь на стороне Бони или Соловьева. У меня есть свое мнение по поводу того, что происходит в нашей стране. А что касается людей, которые живут за границей… У них есть взгляд со стороны, на который имеют право»,— заявил господин Бельский.

Спикер петербургского парламента подчеркнул, что, придя в политику, поставил себе цель разбираться с проблемами изнутри и помогать в их решении. Он также напомнил о работе благотворительных организаций и меценатов, подчеркнув, что в таких вопросах неуместен популизм.

Кирилл Конторщиков