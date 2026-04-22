С улиц Нижнего Новгорода за двое суток откачали 10 тысяч кубометров воды

За двое суток с улиц Нижнего Новгорода коммунальные службы откачали уже более 10 тыс. кубометров воды. По данным мэрии, к работе привлечена вся имеющаяся водооткачивающая техника. В первую очередь работы идут на участках основных магистралей, где большой поток общественного и личного транспорта.

Технику дорожных служб задействуют при откачке талых вод по заявкам жителей в районные администрации.

В городской администрации сообщили, что с начала апреля в городе выпал 231% от месячной нормы осадков. Во время аномальных для апреля снегопадов в Нижнем Новгороде вновь появился снежный покров, высотой до 27 см.

Со ссылкой на данные синоптиков в мэрии сообщили, что с 23 апреля в Нижнем Новгороде начнутся затяжные дожди, которые продлятся до начала мая. За этот период на город может пролиться порядка 48 мм осадков.

