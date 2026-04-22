Eurostat: европейская молодежь съезжает от родителей в среднем в 26 лет

В 2025 году молодые люди в ЕС съезжали от родителей в среднем в возрасте 26,3 года, сообщает Eurostat. Раньше других отдельно жить начинают в Северной Европе: в Финляндии — в 21,4 года, в Дании — в 21,7 года, в Швеции — в 21,9 года.

Дольше всего с родителями живет молодежь на юге Европы: в Хорватии — до 31,3 года, в Греции — до 30,7 года, в Италии — до 30,1 года. В крупнейших по размеру экономики странах ЕС, таких как Германия и Франция, молодые люди начинают жить отдельно от родителей в 23,9 и 23,5 года соответственно.

Эксперты отмечают, что данные о том, в каком возрасте молодежь начинает жить отдельно от родителей, свидетельствуют о целом комплексе социально-экономических факторов жизни в той или иной стране ЕС. Среди них — общий уровень доходов/жизни молодого населения, доступность жилья для аренды/покупки, национальные семейные традиции, а также перенаселенность в тех или иных регионах ЕС.

