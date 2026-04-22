Частный роддом в Махачкале отчитался о прибыли более 135 млн рублей

ООО «Родильный дом №4», зарегистрированное в Махачкале и работающее в сфере здравоохранения, по итогам 2025 года показало выручку в размере 139 млн руб. и чистую прибыль 135,5 млн руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Компания была создана в 2007 году и оказывает медицинские услуги в области акушерства и гинекологии. Учредителем является Султанум Амирова, руководителем — главный врач Магомед Арбуханов. В штате организации на конец 2025 года числилось 82 сотрудника.

Согласно отчетности, выручка роддома в последние годы остается относительно стабильной, колеблясь в диапазоне 100–140 млн руб. Так, в 2023 году она составляла 135,4 млн руб., в 2024 году — 120,2 млн руб., а в 2025 году достигла 139 млн руб.

При этом финансовый результат в 2025 году резко улучшился. Если в 2024 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 16,4 млн руб., то по итогам 2025 года получила прибыль 135,5 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 439,6 млн руб.

Себестоимость продаж в отчетности за 2025 год отражена с отрицательным значением в размере минус 151 млн руб., что привело к формированию прибыли от продаж на уровне 290 млн руб. Существенную роль в финансовом результате также сыграли прочие доходы, которые составили 148,8 млн руб.

Активы компании на конец 2025 года достигли 194,4 млн руб., при этом капитал и резервы стали положительными и составили 27 млн руб. против отрицательного значения годом ранее. Кредиторская задолженность снизилась до 166,5 млн руб.

По данным СПАРК, компания применяет упрощенную систему налогообложения. Сумма уплаченных налогов и страховых взносов в 2025 году превысила 11 млн руб.

Валерий Климов