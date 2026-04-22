23 апреля в Ижевске проверят систему оповещения и проведут пожарные учения

Пожарно-тактические учения пройдут у здания Национального музея Удмуртии 23 апреля в 10:00, сообщили в ГУ МЧС по республике. Учения плановые, жители просят сохранять спокойствие.

Кроме того, в Ижевске будут проверять системы оповещения населения. Звук «Пение птиц» будут включать на улицах Дзержинская, Удмуртская и Холмогорова 23-24 и 28-29 апреля с 09:00 до 17:00. Продолжительность — до 15 минут.