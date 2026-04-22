«Евраз НТМК» намерен адаптировать производство мелющих шаров

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Евраз НТМК» запустил уникальные в России лабораторные установки для тестирования мелющих шаров в условиях, имитирующих реальную работу горно-обогатительных комбинатов. Как сообщили в компании, оборудование позволяет оценивать прочность и износостойкость продукции под ударными и абразивными нагрузками, что дает возможность адаптировать производство под конкретные запросы заказчиков. Комплекс разработан по заказу «Евраз НТМК» и не имеет аналогов в РФ. Мелющие шары являются ключевым расходным элементом при обогащении руды.

Фото: предоставлено «Евраз НТМК»

Ударная установка НИЦ сбрасывает шар с высоты до 7 м. Происходит более 10 тыс. падений. Так моделируется нагрузка в промышленных мельницах разного диаметра. Это позволяет оценить прочность материала и изменения его микроструктуры. Лабораторная мельница воспроизводит процесс размола руды. Для испытаний используется кварцевая руда с постоянной абразивностью. В течение 100 часов изучается взаимодействие шара с рудой в разных средах. Износостойкость оценивают по потере массы шара.

«Евраз» является ведущим российским производителем мелющих шаров, ежегодно выпуская свыше 350 тыс. т продукции, включая линейку Шармакс, созданную для длительной работы в условиях экстремального износа.

Первые испытания показали, что одинаковая твердость шаров не гарантирует идентичную износостойкость. На этот показатель влияют тип измельчения, состав пульпы, режим работы оборудования и свойства руды. Полученные данные позволяют подбирать марки стали и создавать изделия с заданными свойствами для агрессивных сред или сухого измельчения.

В настоящее время компания накапливает статистику для разработки новых и оптимизации существующих марок стали. В ближайшее время представители НИЦ планируют провести испытания на сырье заказчиков.

«Научный подход позволяет нам расширять возможности производства. Мы готовы предлагать партнерам универсальную продукцию с повышенной прочностью и одновременно разрабатывать индивидуальные технические решения, настроенные под специфику конкретного предприятия»,— прокомментировал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

