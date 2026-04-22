Politico: в Белом доме составили список «плохих» и «хороших» союзников по НАТО

В администрации президента Дональда Трампа подготовили документ, делящий союзников по НАТО на «хороших» и «плохих» в зависимости от их отношения к войне в Иране. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и одного американского военного чиновника, знакомых с ситуацией.

Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп

Документ, подготовленный к визиту генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон (он прошел 7–12 апреля), представляет вклад каждой страны в деятельность альянса и делит их на три категории. Источники не рассказали изданию о том, какие страны попали в какую группу.

Сама подготовка такого документа, считают наблюдатели, сигнализирует о том, что президент США Дональд Трамп намерен выполнить свои угрозы в отношении тех союзников, которые не в полной мере склонны выполнять его желания.

Собеседники издания отметили, что документ не содержит каких-то планов действий против «плохих» союзников. «У них, похоже, конкретных идей нет… Одним из вариантов был бы вывод войск, но он в большей степени наказывает сами США, нет?» — заметил один из европейских дипломатов.

В Белом доме фактически подтвердили существование такого документа. «Притом что США всегда готовы помочь так называемым союзникам, страны, которые мы защищаем тысячами военнослужащих, устранились от помощи нам в операции (в Иране.— “Ъ”). Президент Трамп ясно сказал, что он думает о такой несправедливой динамике. Он сказал, что Соединенные Штаты запомнят все»,— заявила изданию пресс-секретарь Анна Келли. В НАТО не ответили на просьбу Politico о комментарии.

Николай Зубов