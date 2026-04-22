Житель Татарстана получил судимость за передачу мопеда сыну

Житель Кайбицкого района получил судимость за передачу управления мопедом сыну, который попал в ДТП. Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 55 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным прокуратуры, мужчина купил мопед и передал его сыну, после чего подросток регулярно нарушал ПДД. В 2025 году он попал в ДТП и получил повреждения.

Суд признал отца подростка виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

Ранее в ГАИ Татарстана заявили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении родителей, разрешивших в 2025 году детям управлять питбайками, если это привело к серьезным травмам.

